Кристиан Хорнер: «Пожалуй, лучший квалификационный круг в карьере Ферстаппена»

Кристиан Хорнер оценил круг Макса Ферстаппена в квалификации к Гран-при Монако.

Гонщик « » опередил соперника из « » и завоевал поул. Напарник Макса завершил сессию 20-м после аварии в первом сегменте.

«Считаю, это один из лучших квалификационных кругов, который он когда-либо проводил. У бассейна он на 0,2 секунды отставал от Фернандо, а на последнем секторе, думаю, ударился о барьеры обеими сторонами, но сохранил импульс и скорость. Я полагал, что он может отыграть время, понимал, что будет плотно, и у него получилось.

Я испытываю смешанные чувства. Я счастлив за Макса – пожалуй, это лучший квалификационный круг в его карьере, а Чеко, к сожалению, слишком рано допустил ошибку в первом сегменте. Могу только предположить, что он отвлекся на «Альпин» справа и неправильно оценил вход в первый поворот. Трасса становилась все быстрее и быстрее, и он будет корить себя за это. Он просто слишком быстро въезжал в поворот. Видно было, что он сохранил слишком большую скорость, болид снесло, и удар получился существенным.

Трек не подходит нашей машине, и нам было нужно, чтобы Макс показал свою лучшую форму. Низкоскоростной автодром не позволял болиду продемонстрировать свои сильные стороны. Все дело в Максе.

Фернандо и Макс очень уважают друг друга, у них похожие характеры. Они слеплены из одного теста и оба являются жесткими гонщиками. Они оба хотят победить и, уверен, Фернандо чувствует свой шанс и понимает, насколько важно хорошо стартовать. Гран-при определят первые 500 метров.

Возможно, мы поменяем шасси Пересу. Несколько лет назад Макс стартовал с такой позиции и пробился в топ-10. Цель Чеко на завтра – заработать очки», – заявил .

Гран-при Монако-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Алонсо – 2-й, Леклер – 3-й

Перес столкнулся с барьерами и стал 20-м в квалификации к Гран-при Монако

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