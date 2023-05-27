Макс Ферстаппен: «В Монако всякое может случиться: машина безопасности, дождь – что угодно. Всегда есть доля хаоса»

Пилот « » допускает, что гонка может пойти не по плану.

В квалификации голландец взял поул. Он впервые будет стартовать с первого места на трассе в Монте-Карло.

«Я очень счастлив. Мы знали, что придется серьезно постараться, чтобы собрать все воедино. Вчера было не лучшее начало уик-энда, но мы продолжали становиться лучше.

В квалификации нужно выкладываться на полную, рискуя всем. На финальном круге я не очень хорошо проехал первый сектор. Я знал, что был позади, так что на последнем секторе отдал все силы: преодолел несколько барьеров и стал счастлив, оказавшись здесь впервые на поуле.

Завтра нам нужен чистый старт. Здесь небольшой отрезок до первого поворота. В Монако всякое может случиться: машина безопасности, дождь – что угодно. Всегда есть доля хаоса. С точки зрения гоночного темпа машина быстрая – так что это не проблема. Просто нужно проехать чисто и спокойно», – сказал Ферстаппен.

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