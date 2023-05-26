Кристиан Хорнер о возвращении «Хонды»: «Стали бы мы заводской командой, зная об их решении? Точно нет»

Руководитель « » считает, что возвращение «Хонды» в «Ф-1» говорит о возрождении былого интереса к двигателям внутреннего сгорания.

В 2020-м « », будучи партнером «Ред Булл», объявила об уходе из «Ф-1» после сезона-2021. Тем не менее компания косвенно продолжила сотрудничество с австрийской командой. На днях же стало известно, что с 2026 года, когда вступит в силу новый моторный регламент, «Хонда» будет поставлять моторы «Астон Мартин».

Ранее в этом сезоне «Ред Булл» объявил о сотрудничестве с « » – так же начиная с 2026-го.

«Думаю, это здорово для «Хонды», здорово для «Формулы-1». Они [«Хонда»] отличный бренд с великим наследием в спорте. Мы насладились и продолжаем наслаждаться – и еще продолжим в ближайшие два с половиной года – отличным сотрудничеством с ними.

Они объявили о своем уходе в 2020-м – это сподвигло нас принять решение, которое было для нас стратегически лучшим вариантом в долгосрочной перспективе. Так мы создали Red Bull Powertrains. Они [«Хонда»] согласились стать техническим поставщиком Red Bull Powertrains, и мы отлично поработали вместе.

Но сейчас, конечно, при поддержке «Форда» мы идем по новому пути в качестве заводской команды. Такое будущее нам интересно.

Приняли бы мы такое же решение, зная о сегодняшнем решении «Хонды» [вернуться в «Формулу-1»]? Точно нет. Но мы уже все сделали, и теперь мы придерживаемся этого пути. И чем больше мы будем вовлечены в новое дело, тем выгоднее это будет для нас в долгосрочной перспективе.

Для меня это [возвращение «Хонды»] признак того, что двигатель внутреннего сгорания еще не умер, что в этой концепции еще есть жизнь. Потому что, очевидно, когда они ушли, причиной была электрификация. Думаю, что, возможно, с экологичным топливом, нулевым уровнем выбросов и путем, который «Ф-1» выбрала на 2026 год, ДВС вновь стал актуальным.

Кто знает, может быть, мы вернемся к V8 и V10, только уже полностью экологичным. Это была бы фантастика, верно?», – поделился мнением Хорнер.

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