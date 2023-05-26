Кристиан Хорнер: ««Первая практика показала, что в борьбе за самые высокие места участвуют больше команд, чем обычно»

Руководитель « » поделился мнением о перспективах команды на с учетом результатов первой практики.

«Первая практика показала, что в борьбе за самые высокие места участвуют больше команд, чем обычно. «Феррари» смотрится сильно, Алонсо показал свою скорость, «Мерседес» тоже конкурентоспособен.

Насколько мы понимаем ситуацию, здесь мы не сможем использовать сильные стороны нашего болида. Мы сильны на трассах, где можно найти много среднескоростных и быстрых поворотов, на узких улочках Монте-Карло такие повороты редкость.

Сейчас наша задача – помочь и Чеко почувствовать себя уверенно за рулем болида. Ферстаппен и пока не очень довольны своими машинами, им не нравится управляемость.

Что касается соперничества наших гонщиков, то они оба сейчас в отличной форме. Чеко отличился здесь год назад. Монако – это трасса, где уверенность пилота решает все. И тот, кто сможет обрести эту уверенность и окажется впереди в квалификации и окажется победителем, поскольку здесь стартовая позиция почти наверняка определит то, как для вас пройдет гонка», – рассказал Хорнер.

«Мерседес» изменил революционному болиду – взял форму у середняка. Теперь Хэмилтон наконец поедет?