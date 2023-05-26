Эндрю Шовлин об обновленном «Мерседесе»: «Пока проводим сравнительный анализ работы разных вариантов настроек»

Главный гоночный и операционный инженер « » Эндрю Шовлин поделился мнением о том, как для команды сложилась первая практика перед .

В Монте-Карло «Мерседес» привез крупные обновления, серьезно переработав концепцию болида.

«Трудно говорить что-то определенное на данном этапе гоночного уик-энда. У нас не возникло никаких серьезных проблем – начало уже хорошее. Мы проводили сравнительный анализ работы разных вариантов настроек болидов и нашли хорошее направление для дальнейшего развития – пока Льюис был больше доволен работой болида.

Одна из сложностей этапа в Монако – постоянно меняющееся состояние трассы. Одно дело, когда машина хорошо работает в первой практике, но удержать это во второй и третьей практике и подойти в таком состоянии к квалификации – это совсем другое. Как говорится, легче сказать, чем сделать. Начало вышло хорошим, но мы все равно опасаемся, что можем ошибиться – это же Монако.

Также вы просто стараетесь играться со стандартными настройками болида. Никто не проектирует болид под трассу в Монако. Его проектируют под «Барселону-Каталонию» и «Сильверстоун». А в Монако задача всегда заключается в том, чтобы взять эту машину, спроектированную для других треков, и заставить ее работать на этой медленной, неровной, очень узкой и извилистой трассе.

В Монако важна уверенность гонщика в себе. В первой практике у была эта уверенность, а у Джорджа нет. Так что мы продолжим работу над настройками, чтобы улучшить ситуацию», – рассказал Шовлин.

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