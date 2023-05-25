Фернандо Алонсо: «В Монако я буду атаковать сильнее, чем в любой другой уик-энд»

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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мнением о шансах команды выиграть Гран-при Монако.

По словам Алонсо, он бы не стал ничего исключать, но при этом не собирается как-то по-особенному настраиваться на предстоящий Гран-при.

«Сухая или дождевая гонка? Мне все равно. В целом я уверен в себе в той же степени, что и перед любой другой гонкой. Мы не думаем о том, что можем быть сильнейшей командой в Монако. Я вообще не думаю, что в целом ситуация кардинально изменится по сравнению с тем, что было в Баку или Майами – где тоже городские трассы.

«Феррари» в Баку была великолепна, здесь мы тоже можем увидеть отличный уик-энд в их исполнении.

С другой стороны, опять же, я бы соврал вам, если бы сказал, что приезжая сюда не думаю о том, что способен выиграть эту гонку. Потому что это единичный случай, разовая возможность. Как мы знаем, в Монако и Сингапуре специфические трассы, где тебе нужно набираться уверенности по ходу свободных заездов, проезжая все ближе и ближе к стенам. И да, здесь я буду атаковать сильнее, чем в любой другой уик-энд.

«Ред Булл» по-прежнему остается сильнейшей командой – они лучше всех поработали и заслуженно доминируют в этом сезоне. Для нас же текущее положение команды – это просто подарок, поэтому мы просто наслаждаемся каждым гоночным уик-эндом.

Но да, есть пара особых Гран-при, вроде этого, когда я приезжаю на трассу и правда считаю, что способен выиграть и постараюсь это сделать. А может это окажется наш худший уик-энд, и мы вообще не заработаем очков. Никогда не знаешь.

Более того, мы уже видели отказ коробки передач на болиде Макса в Саудовской Аравии по ходу квалификации, в Австралии у них были проблемы на машине Чеко на свободных заездах и в квалификации. И если что-то подобное случится в воскресенье, вы автоматически очень сильно сократите отставание. И все станет намного интереснее. Чемпионат длинный, сдаваться мы не собираемся», – рассказал Алонсо.

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6 комментариев

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Листок яблони
Алонсо есть Алонсо.
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WINWOLF
У Алонсо, думаю, реально есть шанс на поул (а там и победа считай в кармане), было бы эпично). Леклер конечно тоже может взять поул, но, как известно, у него в Монако проклятье, на него бы не ставил)
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