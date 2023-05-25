Макс Ферстаппен о Хэмилтоне и «Феррари»: «Может, он так набивает себе цену, заставляя «Мерседес» заплатить ему чуть больше»

Пилот « » прокомментировал слухи о том, что получил предложение о переходе в «Феррари».

Данную новость уже успели опровергнуть и сам Хэмилтон, и руководитель «Феррари» Фредерик Вассер:

«Я не играю на ставках. К тому же, мне это не интересно. Это ведь в любом случае его решение, правильно? Как мне кажется, он вполне счастлив в « ». Они много чего выиграли вместе.

Может быть, такие слухи даже пойдут ему на пользу – может, он так набивает себе цену, заставляя «Мерседес» заплатить ему чуть больше».

Также Ферстаппен поделился мнением о шансах команды продлить победную серию этого сезона на Гран-при Монако:

«Вполне естественным фаворитом кажется Шарль. Да и «Феррари» в целом, Карлос тоже здесь весьма быстра. Еще «Астон Мартин» – они очень хороши на низких скоростях, в то время как на прямых они были не столь быстры. Так что полагаю, они могут быть близко к лидерам.

Что до «Мерседеса», то здесь сложно что-то сказать. Для начала им нужно будет разобраться в том, как работает новая концепция болида. Я не знаю, будут ли они использовать эти новинки. Но лично я бы всегда старался устанавливать новинки на машину как можно раньше – так у вас будет больше времени, чтобы их изучить».

Хэмилтон и «Мерседес» спорят о новой сделке – из-за денег. Под инсайды о переговорах Льюиса и «Феррари»