Эдриан Ньюи: «Машина «Ред Булл» этого года в сравнении с предыдущей является просто более детализированной, улучшенной версией»
Глава конструкторского бюро «Ред Булл» Эдриан Ньюи рассказал, какой подход команда использовала при проектировании болида 2023 года.
По словам Ньюи, новая машина является просто новой, более детально проработанной версией болида 2022 года:
«У вас есть виденье того, что вы пытаетесь создать, что определяется аэродинамикой, данными из аэродинамической трубы, механическим дизайном конструкции. И потом вы пытаетесь заставить все это работать как единое целое, в виде движущегося автомобиля. То есть вы пытаетесь объединить все эти дисциплины в единое целое в виде варианта болида, который, как вы надеетесь, окажется быстрейшим.
Как только вам удается встать на правильный путь, вам нужно продолжать идти по нему – разве что у вас возникнут какие-то очевидные проблемы. Пока базовая концепция нашего болида, как кажется, работает хорошо. Машина этого года в сравнении с предыдущей является просто более детализированной, улучшенной версией.
Почему болид «Ред Булл» настолько хорош? Ну, на самом деле машина пока еще остается слишком тяжелой. Небольшие изменения в регламенте, в конструкции днища: мы все это учли. И как вы можете видеть, машина этого года имеет сильные сходства с прошлогодней, но была улучшена во многих деталях».
При этом Ньюи рассказал, что несмотря на пять побед в пяти гонках этого сезона на самом деле в работе с новым болидом «Ред Булл» все было не так гладко, как могло показаться со стороны:
«Это было похоже на то, как старой утке приходится неистово грести лапами. Сверху все выглядит гладко, а на самом деле внизу дела идут не очень.
После тестов в Бахрейне у нас возникни некоторые проблемы с надежностью. Так что на самом деле у вас всегда есть вещи, о которых приходится беспокоиться. Это и надежность, и производительность. В Мельбурне мы столкнулись с большими трудностями, заставить шины «включиться» не получалось, особенно в пятницу. К квалификации мы немного разобрались в ситуации, но просто нам точно не было».
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