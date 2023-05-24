Гельмут Марко: «В Монако «Ред Булл» не сможет использовать свои сильные стороны»

Теги Гран-при Монако Феррари Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Астон Мартин Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при Монако.

Марко считает, что учитывая особенности трассы в Монте-Карло «Феррари» и «Астон Мартин» могут получить высокий шанс обойти «Ред Булл» и выиграть гонку.

«В Монако мы не сможем использовать свои сильные стороны. Темп всегда определяет тот, кто едет первым. И там нет длинных прямых, где мы могли бы использовать свое преимущество в максимальной скорости.

В этом году мы уже видели, что «Феррари» порой оказывалась быстрее нас в прохождении медленных поворотов. Более того, самое большое преимущество «Феррари» – в способности очень быстро прогревать шины. В квалификации это будет ключевым фактором.

Фернандо Алонсо же всегда очень хорош. Да, у «Астон Мартин» тоже могут быть проблемы с фактором максимальной скорости на прямых, но в Монте-Карло это не важно. Если Алонсо проведет хороший уик-энд и успешно выступит в квалификации, он определенно будет одним из кандидатов на победу в гонке», – рассказал Марко.

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9 комментариев

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Ascari
Ответ Pavel Harriss
опять приходится превозмогать
Вы ошиблись командой, в Ф1 "превозмогатели" мерины
+8
-1
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Mortimer1
Ответ Minuvert
У РБ такой запас прочности, что и слабых сторон хватит
В Монако опять будет паровозик без обгонов. Так что тут все квала решит
+4
0
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Андрей Омельянович
в Монако только спонсоры могут использовать свои сильные стороны
+4
-1
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Alesha_451
Надеюсь на Фернандыча, т.к. самая лучшая трасса для Астона. Если не здесь, то по чистому темпу уже нигде. Ещё Феррари держим в уме, но они даже с лучшей машиной могут накосячить (от Монако 2022 до сих пор вьетнамские флешбеки). Но такое ощущение, что у РБ адский запас и они просто вывернут крылья на максимум и все равно будут выше.
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Minuvert
У РБ такой запас прочности, что и слабых сторон хватит
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<~Inter~>
Это шанс в первую очередь для Переса, если он в квалификации будет впереди Макса. Остальные как обычно приедут за машинами РБ
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Minuvert
Ответ Mortimer1
В Монако опять будет паровозик без обгонов. Так что тут все квала решит
Или пит-стопы, тут они особенно ценны
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