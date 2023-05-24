Гельмут Марко: «В Монако «Ред Булл» не сможет использовать свои сильные стороны»

Советник « » поделился мнением о перспективах команды на предстоящем .

Марко считает, что учитывая особенности трассы в Монте-Карло «Феррари» и « » могут получить высокий шанс обойти «Ред Булл» и выиграть гонку.

«В Монако мы не сможем использовать свои сильные стороны. Темп всегда определяет тот, кто едет первым. И там нет длинных прямых, где мы могли бы использовать свое преимущество в максимальной скорости.

В этом году мы уже видели, что «Феррари» порой оказывалась быстрее нас в прохождении медленных поворотов. Более того, самое большое преимущество «Феррари» – в способности очень быстро прогревать шины. В квалификации это будет ключевым фактором.

же всегда очень хорош. Да, у «Астон Мартин» тоже могут быть проблемы с фактором максимальной скорости на прямых, но в Монте-Карло это не важно. Если Алонсо проведет хороший уик-энд и успешно выступит в квалификации, он определенно будет одним из кандидатов на победу в гонке», – рассказал Марко.

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