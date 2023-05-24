Президент «Хонды» о возможном переходе Цуноды в «Астон Мартин»: «Сейчас не самое подходящее время. Но мы надеемся, что Юки будет одним из кандидатов»

Президент «Хонды» Кодзи Ватанабе прокомментировал возможность приглашения в «Астон Мартин» .

Такие предположения сразу возникли после того, как « » и « » объявили о техническом сотрудничестве с 2026 года.

При этом Ватанабе сразу заявил, что «Хонда» не будет влиять на «Астон Мартин» в вопросе формирования состава пилотов команды:

«Он родом из нашей гоночной школы, в «Формуле-1» у него сейчас все очень хорошо. Мы рады видеть его успех. Но если говорить о будущем, то впереди у нас еще три года, поэтому пока рано говорить о том, что может произойти. Не думаю, что сейчас самое подходящее время для таких разговоров.

Но да, мы надеемся на то, что Цунода будет одним из кандидатов. Однако окончательное решение в любом случае будет за «Астон Мартин».

Исполнительный директор гоночной компании «Астон Мартин» Мартин Уитмарш в свою очередь не стал исключать вероятность приглашения Цуноды:

«В этом году он производит отличное впечатление. Он еще очень молод, но уже достаточно опытен. Мне кажется, он добился большого прогресса. Так что это интересный вариант.

Уверен, что до 2026 года наш состав пилотов будет меняться. В конечном счете «Астон Мартин» и «Хонда» хотят видеть за рулем наших болидов максимально быстрых гонщиков. Мы здесь чтобы побеждать, как и «Хонда», и мы хотим начать побеждать с 2026 года, а для этого у нас должны быть отличные гонщики.

Цуноду стоит рассматривать как одного из кандидатов. Уверен, что и он сам с удовольствием бы оказался за рулем болида с двигателем «Хонды». Посмотрим, как он будет прогрессировать в ближайшие годы, и тогда, может быть, мы проведем переговоры».

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