Джанкарло Физикелла: «Алонсо способен выиграть титул в хорошей машине – он становится старше, но быстрее»

Джанкарло Физикелла считает, что Фернандо Алонсо по силам снова стать чемпионом.

Первые два титула Алонсо завоевал, выступая в паре с за « » в 2005 и 2006 годах.

«Я считаю, что Фернандо способен выиграть еще один титул в хорошей машине. Фернандо Алонсо становится старше, но быстрее – не знаю, как ему это удается.

Фернандо был моим напарником в 2005-м и 2006-м. Вместе мы выигрывали чемпионаты гонщиков и конструкторов за «Рено». Работать с ним было фантастикой. Я рад, что он в такой форме и зарабатывает подиумы гонка за гонкой», – сообщил бывший пилот «Формулы-1».

Высказался итальянец и о нынешней команде Алонсо – «Астон Мартин». Физикелла гонялся за коллектив из Сильверстоуна, когда тот назывался « » и « ».

«В этом году команда очень, очень сильна, машина действительно хорошая. Особенно на гоночной дистанции – похоже, это лучший болид в плане деградации шин.

« » – невероятная команда. Она так быстро поднялась», – заявил Джанкарло.

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