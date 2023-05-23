Джанкарло Физикелла: «Алонсо способен выиграть титул в хорошей машине – он становится старше, но быстрее»

Теги Джанкарло Физикелла Фернандо Алонсо Форс-Индия Джордан Формула-1 Астон Мартин Рено Авто

Джанкарло Физикелла считает, что Фернандо Алонсо по силам снова стать чемпионом.

Первые два титула Алонсо завоевал, выступая в паре с Физикеллой за «Рено» в 2005 и 2006 годах.

«Я считаю, что Фернандо способен выиграть еще один титул в хорошей машине. Фернандо Алонсо становится старше, но быстрее – не знаю, как ему это удается.

Фернандо был моим напарником в 2005-м и 2006-м. Вместе мы выигрывали чемпионаты гонщиков и конструкторов за «Рено». Работать с ним было фантастикой. Я рад, что он в такой форме и зарабатывает подиумы гонка за гонкой», – сообщил бывший пилот «Формулы-1».

Высказался итальянец и о нынешней команде Алонсо – «Астон Мартин». Физикелла гонялся за коллектив из Сильверстоуна, когда тот назывался «Джордан» и «Форс-Индия».

«В этом году команда очень, очень сильна, машина действительно хорошая. Особенно на гоночной дистанции – похоже, это лучший болид в плане деградации шин.

«Астон Мартин» – невероятная команда. Она так быстро поднялась», – заявил Джанкарло.

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4 комментария

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Великий Алонсо
Алонсо это Бенджамин Баттон, 5-й десяток разменял, а становится только быстрее и быстрее, это необъяснимо, он просто какой то особенный, не такой как все.
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Angry_bear
Да, Алонсо это настоящая легенда Ф1, причём ещё живая и в деле...!) Как хорошее вино, которое с глдами становится только ещё лучше.
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Baymyrat Gafurov
Алонсо бессмертен)
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