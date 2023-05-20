Босс «Либерти Медиа»: «Продажа «Ф-1» нашим саудовским друзьям не планируется»

Теги бизнес Формула-1 деньги Авто

Исполнительный директор «Либерти Медиа» опроверг слухи о продаже «Формулы-1».

Грег Маффей заверил, что американская компания не собирается заключать сделку с Суверенным фондом Саудовской Аравии. Ранее появлялись сообщения, что фонд предлагал 20 миллиардов долларов за «Ф-1».

«Любой, кто говорит, что наши саудовские друзья купят [«Ф-1»] на следующей неделе или что-то в таком духе, должен понимать, что это не планируется.

Мы в восторге от положения дел в «Формуле-1», но также и от направления развития. Если посмотреть на все большие потоки дохода, все они движутся в верном направлении. Больше фанатов смотрят трансляции, больше вещателей хотят распространять продукт, в том числе новые цифровые платформы и тому подобные площадки. У нас есть промоутеры, которые являются нашими партнерами.

Билеты продаются на всех Гран-при, особенно высокого уровня – в паддок и все лучшие места. Мы смогли добавить новые гонки, и слоты еще остаются. Доходы от спонсоров выросли кардинально, появился целый ряд новых глобальных партнеров. Число крупнейших спонсоров выросло, думаю, с пяти до 12», – сообщил Маффей.

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9 комментариев

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Ascari
Вопрос в цене))
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うちはイタチ
очень жаль
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Совесть Черданцева
И вот гадай теперь: хорошо это или плохо...
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mahurat
Это вопрос времени. (И денег, конечно) Когда в 90-тые начинал смотреть Ф1, это звучало бы как пиар, просто посмеялись бы. А сейчас на аравийском полуострове 4 гонки в году! (а в пандемийное время и того больше было) Точнее 3, Бахрейн это остров в Персидском заливе, но там есть мостик длиной 25 км с СА.
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Minuvert
20 миллионов долларов)) за право проведения этапа платят больше
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Мурад Гамидов
Может всё-таки 20 миллиардов долларов?
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irs118return
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арабы могут купить ф1 вместе совсеми командами , просто не продадут ...
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Batt Monner
Ответ mahurat
Это вопрос времени. (И денег, конечно) Когда в 90-тые начинал смотреть Ф1, это звучало бы как пиар, просто посмеялись бы. А сейчас на аравийском полуострове 4 гонки в году! (а в пандемийное время и того больше было) Точнее 3, Бахрейн это остров в Персидском заливе, но там есть мостик длиной 25 км с СА.
Да не, американцы любят все контролировать, даже с фиа пытались воевать. Араб может спонсировать, но правила игры задавать им не дадут
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Сергей Богатырёв
Ответ mahurat
Это вопрос времени. (И денег, конечно) Когда в 90-тые начинал смотреть Ф1, это звучало бы как пиар, просто посмеялись бы. А сейчас на аравийском полуострове 4 гонки в году! (а в пандемийное время и того больше было) Точнее 3, Бахрейн это остров в Персидском заливе, но там есть мостик длиной 25 км с СА.
ну так и в США теперь три)
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