Босс «Либерти Медиа»: «Продажа «Ф-1» нашим саудовским друзьям не планируется»

Исполнительный директор «Либерти Медиа» опроверг слухи о продаже «Формулы-1».

Грег Маффей заверил, что американская компания не собирается заключать сделку с Суверенным фондом Саудовской Аравии. Ранее появлялись сообщения, что фонд предлагал 20 миллиардов долларов за «Ф-1».

«Любой, кто говорит, что наши саудовские друзья купят [«Ф-1»] на следующей неделе или что-то в таком духе, должен понимать, что это не планируется.

Мы в восторге от положения дел в «Формуле-1», но также и от направления развития. Если посмотреть на все большие потоки дохода, все они движутся в верном направлении. Больше фанатов смотрят трансляции, больше вещателей хотят распространять продукт, в том числе новые цифровые платформы и тому подобные площадки. У нас есть промоутеры, которые являются нашими партнерами.

Билеты продаются на всех Гран-при, особенно высокого уровня – в паддок и все лучшие места. Мы смогли добавить новые гонки, и слоты еще остаются. Доходы от спонсоров выросли кардинально, появился целый ряд новых глобальных партнеров. Число крупнейших спонсоров выросло, думаю, с пяти до 12», – сообщил Маффей.

Как команды «Ф-1» читают погоду на гонку: куча оборудования в каждом конце трека, метеорадар, трубки на болиде

Льюис Хэмилтон о новом фильме про «Формулу-1»: «Моя задача – убедиться в том, чтобы картина получилась достоверной»