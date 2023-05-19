Серхио Перес: «Раньше за Ферстаппеном закрепилась слава гонщика, который не умеет проигрывать. Теперь это совсем не так»

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал об одном из необычных для гонщика достоинств Макса Ферстаппена.

По словам Переса, Ферстаппен спокойно принимает ситуации, в которых проигрывает мексиканцу на трассе, и всегда искренне поздравляет его с этим.

При этом в прошлом между гонщиками уже возникали трения, а в начале карьеры Ферстаппена отличали экспрессивные реакции на поражения и неудачи.

«Макс умеет проигрывать. Раньше за ним закрепилась слава гонщика, который не умеет проигрывать. Но сейчас, честно говоря, все совсем не так. И если я побеждаю его, он всегда спокойно принимает это, поздравляет с победой.

И на самом деле такие отношения между напарниками в «Формуле-1» совсем не являются обычным делом. Макс же всегда подходит, говорит «молодец, отлично справился», и ты видишь, что он делает это искренне. Я правда это очень ценю», – рассказал Перес.

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29 комментариев

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Onix21
Ответ arspurs9
«Раньше не умел» - а сейчас умеет? Просто делает это намного реже. Когда ты проигрываешь, зная что в кармане лежит титул, то как то проще. Борьба с Льюисом наглядно все показала. Один проиграл гонку и в слезах убежал, утирая сопли. Второй проиграл чемпионат, отстоял церемонию, пожал руки соперникам. Так что нет, Макс с самого начала ведет себя так, ничего не поменялось. Дай ему сейчас конкурента, проснётся все та же истеричка моментально.
Хэм после гонки вылил дерьма на Макса с запасом) Не говоря про то что даже не явился на церемонию вручения кубка по итогам сезона.
Так что сказки про то как хэм гордо принял поражение оставьте для кого-нибудь еще)
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mkryuchckov10@gmail.com
Чеко, надеюсь ты сам хотя бы в это веришь.
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arspurs9
«Раньше не умел» - а сейчас умеет? Просто делает это намного реже. Когда ты проигрываешь, зная что в кармане лежит титул, то как то проще.
Борьба с Льюисом наглядно все показала. Один проиграл гонку и в слезах убежал, утирая сопли. Второй проиграл чемпионат, отстоял церемонию, пожал руки соперникам.

Так что нет, Макс с самого начала ведет себя так, ничего не поменялось. Дай ему сейчас конкурента, проснётся все та же истеричка моментально.
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Ihor Soldatkin
Ответ Onix21
Хэм после гонки вылил дерьма на Макса с запасом) Не говоря про то что даже не явился на церемонию вручения кубка по итогам сезона. Так что сказки про то как хэм гордо принял поражение оставьте для кого-нибудь еще)
"Прежде всего, поздравляю Макса и его команду. Я думаю, что мы проделали потрясающую работу в этом году. Команда, все на заводе, все мужчины и женщины, которые у нас есть, так усердно работали весь год в трудный сезон. Я так горжусь ими и так благодарен за то, что вместе с ними участвовал в этом сражении.

Мы отдали все силы в этой последней части сезона и никогда не сдавались, это самое главное. Конечно, я отлично чувствовал себя в машине в последние пару месяцев. Я надеюсь, что все будут беречь себя во время пандемии и хорошо проведут Рождество, а мы уже ждем следующий год"

Согласен, вылил так вылил тут на Макса дерьма с запасом)) Потом до старта сезона вообще сохранял режим тишины.
Оставьте ваши сказки для кого нибудь еще ©
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DelNord
Ответ Lordk
Но ведь в полном соответствии с правилами )) Честно говоря плохо понимаю в чем принципиальная разница с тем, что если бы просто не проехали )
Очки бы не начислили, над зрителями не издевались. Не притворялись бы, что это гонка. По новым правилам очки и не начислили бы, кстати. Вот я и говорю - током не соблюдались ни правила, ни дух гонок, только бардак и слабоволие.
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DelNord
Ответ Lordk
Ну да, сейчас мы без проблем получаем финиш за SC. Но зачем? P.S. а Спа вам чем не угодило?
Спа - это три круга за машиной безопасности под дождем. И - гонка состоялась, ни метра в итоге в гоночных условиях не проехали. Чтобы деньги не отдавать, сделали вид, что ГП состоялся. И очки раздали. Да у меня до сих пор травма. 😊
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DelNord
Ответ Lordk
"по итогам левых необоснованных решений функционера на этапе" Когда Льюис получил благодаря левым, необоснованным решениям, возможность побороться за победу в гонку, то я чего-то не помню слов про то, что это были "левые необоснованные решения функционера на этапе". Все были согласны, что заканчивать надо зелеными флагами.
В Абу-Даби-2021? Речь о том конкретном моменте, ни по каким правилам так было нельзя, правила пошли лесом.
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DelNord
Ответ Lordk
Ну если считать что эта неявка показывает умение достойно проигрывать, то да, конечно так и есть.
Нет, о достоинстве в момент тяжелейшего несправедливого поражения - это поведение LH, Тото и Мерседеса после гонки по отношению к РБ и лично Максу.
А неявка - это история не с соперниками, а с ФИА. Благодаря нарушениям правил со стороны официальных лиц которой был проигран титул.
Не в честной борьбе, а по итогам левых необоснованных решений функционера на этапе.
Это уже о борьбе за справедливое расследование и наказание виновных. Слава богу, хоть это было как-то сделано.
Случись тот проигрыш просто между Льюисом и Максом на трассе, все бы были на церемонии.
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Lordk
Ответ MiasnikOFF
А что с ней? Если человек считает, что FIA у него украла победу, то вполне логично, что он не пришел на награждение. На которое пофиг всем, кроме самой FIA и тех, ком вручают награды.
Ну нет... Он же не отказывался от того, чтобы гоняться под эгидой этой организации. Только лишь пропустил церемонию, на которой как бы обязан был быть. И пропустил именно потому, что не воспринял спокойно то свое поражение.
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MiasnikOFF
Ответ Lordk
А про церемонию FIA что скажете?
А что с ней? Если человек считает, что FIA у него украла победу, то вполне логично, что он не пришел на награждение. На которое пофиг всем, кроме самой FIA и тех, ком вручают награды.
+5
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DelNord
Ответ Lordk
Баку-2021. Ни по каким правилам нельзя было объявлять красные флаги, это против правил (что подтвердил Маси после гонки). Но ради финиша под зелеными гонка была остановлена. И никто, вообще ни одного человека, ни из одной команды не возмутилось. А в Абу-Даби произошло также и вдруг уже зеленые флаги не являются важными. Ведь если бы не желание закончить зелеными, то Хэмилтон выиграл бы рекордное чемпионство.
Вот и надо было Маси гнать раньше. Абу-Даби, конечно, сущий ад. Но Спа - это было такое надругательство над гонкой, что даже больно. Ни дух гонок не понимал этот тип, ни правила не соблюдал, ни холодной головы не имел. Хочется думать, что только профнепригодность в этом была, больше ничего. Хорошо, что его больше нет в Ф1.
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Lordk
Ответ Ihor Soldatkin
а что говорить то? Будь то кто то впервые пропустил церемонию ФИА. По сравнению с публичной истерикой Макса, убегающего с подуима - цветочки
"публичной истерикой Макса". Ясно-понятно
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DelNord
Ответ Lordk
А про церемонию FIA что скажете?
А что говорить про церемонию FIA? Неявка Мерседеса была демонстративной и обдуманной. Не пришли ни Тото, ни Льюис. Блистали своим отсутствием.
Это было "заявление", думаю, обсужденное и с юристами, в том числе.
Предупреждение для FIA, что просто так сделать вид, что ничего не произошло, не получится.
Понятно, что LH и Мерс тяжело пережили тот итог, с этим никто не спорит. Но церемония - это уже не мгновенная реакция была, а сознательный демарш.
Полностью оправданный и обоснованный, ИМХО.
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Lordk
Ответ DelNord
Нет, о достоинстве в момент тяжелейшего несправедливого поражения - это поведение LH, Тото и Мерседеса после гонки по отношению к РБ и лично Максу. А неявка - это история не с соперниками, а с ФИА. Благодаря нарушениям правил со стороны официальных лиц которой был проигран титул. Не в честной борьбе, а по итогам левых необоснованных решений функционера на этапе. Это уже о борьбе за справедливое расследование и наказание виновных. Слава богу, хоть это было как-то сделано. Случись тот проигрыш просто между Льюисом и Максом на трассе, все бы были на церемонии.
"по итогам левых необоснованных решений функционера на этапе"

Когда Льюис получил благодаря левым, необоснованным решениям, возможность побороться за победу в гонку, то я чего-то не помню слов про то, что это были "левые необоснованные решения функционера на этапе". Все были согласны, что заканчивать надо зелеными флагами.
+2
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Lordk
Ответ Ihor Soldatkin
"Прежде всего, поздравляю Макса и его команду. Я думаю, что мы проделали потрясающую работу в этом году. Команда, все на заводе, все мужчины и женщины, которые у нас есть, так усердно работали весь год в трудный сезон. Я так горжусь ими и так благодарен за то, что вместе с ними участвовал в этом сражении. Мы отдали все силы в этой последней части сезона и никогда не сдавались, это самое главное. Конечно, я отлично чувствовал себя в машине в последние пару месяцев. Я надеюсь, что все будут беречь себя во время пандемии и хорошо проведут Рождество, а мы уже ждем следующий год" Согласен, вылил так вылил тут на Макса дерьма с запасом)) Потом до старта сезона вообще сохранял режим тишины. Оставьте ваши сказки для кого нибудь еще ©
А про церемонию FIA что скажете?
+4
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Lordk
Ответ DelNord
В Абу-Даби-2021? Речь о том конкретном моменте, ни по каким правилам так было нельзя, правила пошли лесом.
Баку-2021. Ни по каким правилам нельзя было объявлять красные флаги, это против правил (что подтвердил Маси после гонки). Но ради финиша под зелеными гонка была остановлена.

И никто, вообще ни одного человека, ни из одной команды не возмутилось. А в Абу-Даби произошло также и вдруг уже зеленые флаги не являются важными. Ведь если бы не желание закончить зелеными, то Хэмилтон выиграл бы рекордное чемпионство.
+3
-2
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DelNord
Ответ Lordk
Кстати, как думаете какой была бы реакция Льюиса, если бы именно его зазвали бы за свежими шинами (соответственно Макса оставили бы на трассе), и все закончилось бы также, пропуском несколько болидов в один круг с лидерами?
В смысле, если LH бы выиграл ту гонку? Не знаю про реакцию. Он же и лидировал до аварии Латифи без вариантов, то есть, это бы не смотрелось таким диковатым перевертышем итога по воле дирекции. Хочется верить в чувство справедливости Льюиса, он признал бы косяк директора с правилами. Может, правда, все бы молчали по приказу юристов, чтобы поводов не давать.
Но я не верю в вариант «Мерс за свежими», они свою консервативную тактику лидера пресловутую холят и лелеят. 😊
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Ihor Soldatkin
Ответ Lordk
А про церемонию FIA что скажете?
а что говорить то? Будь то кто то впервые пропустил церемонию ФИА.
По сравнению с публичной истерикой Макса, убегающего с подуима - цветочки
+3
-3
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orkolm
Ответ Lordk
А про церемонию FIA что скажете?
А причем тут церемония FIA и Макс?
"Хэм после гонки вылил дерьма на Макса" Этого просто не было.
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Lordk
Ответ DelNord
В Абу-Даби-2021? Речь о том конкретном моменте, ни по каким правилам так было нельзя, правила пошли лесом.
Кстати, как думаете какой была бы реакция Льюиса, если бы именно его зазвали бы за свежими шинами (соответственно Макса оставили бы на трассе), и все закончилось бы также, пропуском несколько болидов в один круг с лидерами?
+2
-2
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Lordk
Ответ DelNord
Вот и надо было Маси гнать раньше. Абу-Даби, конечно, сущий ад. Но Спа - это было такое надругательство над гонкой, что даже больно. Ни дух гонок не понимал этот тип, ни правила не соблюдал, ни холодной головы не имел. Хочется думать, что только профнепригодность в этом была, больше ничего. Хорошо, что его больше нет в Ф1.
Ну да, сейчас мы без проблем получаем финиш за SC. Но зачем?
P.S. а Спа вам чем не угодило?
+1
-1
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cheriarin
Серёжа молодец!)) Научил Макса проигрывать :)
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Ева без Адама
В Баку так и было, там Макс сам в настройки не попал, и глупо было бы при этом обижаться. А вот в Джидде он совсем не рад был проиграть, вынужден был беречь машину, чтоб хотя бы финишировать.
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