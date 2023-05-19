Серхио Перес: «Раньше за Ферстаппеном закрепилась слава гонщика, который не умеет проигрывать. Теперь это совсем не так»

Пилот « » рассказал об одном из необычных для гонщика достоинств .

По словам Переса, Ферстаппен спокойно принимает ситуации, в которых проигрывает мексиканцу на трассе, и всегда искренне поздравляет его с этим.

При этом в прошлом между гонщиками уже возникали трения, а в начале карьеры Ферстаппена отличали экспрессивные реакции на поражения и неудачи.

«Макс умеет проигрывать. Раньше за ним закрепилась слава гонщика, который не умеет проигрывать. Но сейчас, честно говоря, все совсем не так. И если я побеждаю его, он всегда спокойно принимает это, поздравляет с победой.

И на самом деле такие отношения между напарниками в «Формуле-1» совсем не являются обычным делом. Макс же всегда подходит, говорит «молодец, отлично справился», и ты видишь, что он делает это искренне. Я правда это очень ценю», – рассказал Перес.

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