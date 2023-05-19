Серхио Перес: «Раньше за Ферстаппеном закрепилась слава гонщика, который не умеет проигрывать. Теперь это совсем не так»
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал об одном из необычных для гонщика достоинств Макса Ферстаппена.
По словам Переса, Ферстаппен спокойно принимает ситуации, в которых проигрывает мексиканцу на трассе, и всегда искренне поздравляет его с этим.
При этом в прошлом между гонщиками уже возникали трения, а в начале карьеры Ферстаппена отличали экспрессивные реакции на поражения и неудачи.
«Макс умеет проигрывать. Раньше за ним закрепилась слава гонщика, который не умеет проигрывать. Но сейчас, честно говоря, все совсем не так. И если я побеждаю его, он всегда спокойно принимает это, поздравляет с победой.
И на самом деле такие отношения между напарниками в «Формуле-1» совсем не являются обычным делом. Макс же всегда подходит, говорит «молодец, отлично справился», и ты видишь, что он делает это искренне. Я правда это очень ценю», – рассказал Перес.
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Так что сказки про то как хэм гордо принял поражение оставьте для кого-нибудь еще)
Борьба с Льюисом наглядно все показала. Один проиграл гонку и в слезах убежал, утирая сопли. Второй проиграл чемпионат, отстоял церемонию, пожал руки соперникам.
Так что нет, Макс с самого начала ведет себя так, ничего не поменялось. Дай ему сейчас конкурента, проснётся все та же истеричка моментально.
Мы отдали все силы в этой последней части сезона и никогда не сдавались, это самое главное. Конечно, я отлично чувствовал себя в машине в последние пару месяцев. Я надеюсь, что все будут беречь себя во время пандемии и хорошо проведут Рождество, а мы уже ждем следующий год"
Согласен, вылил так вылил тут на Макса дерьма с запасом)) Потом до старта сезона вообще сохранял режим тишины.
Оставьте ваши сказки для кого нибудь еще ©
А неявка - это история не с соперниками, а с ФИА. Благодаря нарушениям правил со стороны официальных лиц которой был проигран титул.
Не в честной борьбе, а по итогам левых необоснованных решений функционера на этапе.
Это уже о борьбе за справедливое расследование и наказание виновных. Слава богу, хоть это было как-то сделано.
Случись тот проигрыш просто между Льюисом и Максом на трассе, все бы были на церемонии.
Это было "заявление", думаю, обсужденное и с юристами, в том числе.
Предупреждение для FIA, что просто так сделать вид, что ничего не произошло, не получится.
Понятно, что LH и Мерс тяжело пережили тот итог, с этим никто не спорит. Но церемония - это уже не мгновенная реакция была, а сознательный демарш.
Полностью оправданный и обоснованный, ИМХО.
Когда Льюис получил благодаря левым, необоснованным решениям, возможность побороться за победу в гонку, то я чего-то не помню слов про то, что это были "левые необоснованные решения функционера на этапе". Все были согласны, что заканчивать надо зелеными флагами.
И никто, вообще ни одного человека, ни из одной команды не возмутилось. А в Абу-Даби произошло также и вдруг уже зеленые флаги не являются важными. Ведь если бы не желание закончить зелеными, то Хэмилтон выиграл бы рекордное чемпионство.
Но я не верю в вариант «Мерс за свежими», они свою консервативную тактику лидера пресловутую холят и лелеят. 😊
По сравнению с публичной истерикой Макса, убегающего с подуима - цветочки
"Хэм после гонки вылил дерьма на Макса" Этого просто не было.
P.S. а Спа вам чем не угодило?