Фернандо Алонсо о борьбе «Астон Мартин» с «Мерседесом» и «Феррари»: «Мы спокойно проводим каждую гонку, не чувствуя никакого давления»

Теги Феррари Фернандо Алонсо Формула-1 Мерседес Астон Мартин Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мнением о перспективах команды в борьбе с «Феррари» и «Мерседесом» в нынешнем сезоне.

На данный момент «Астон Мартин» занимает второе место в Кубке конструкторов, а сам Алонсо – третье в зачете пилотов.

«Думаю, ситуация будет немного меняться от трассы к трассе. И отрыв («Астон Мартин» от конкурентов) будет меняться в пределах 0,1 секунды в зависимости от характеристик конкретной трассы.

К тому же, как я слышал, «Мерседес» и «Феррари» привезут обновления болидов на этап в Имоле.

У нас тоже есть график подготовки обновлений, которые время от времени будут появляться у нас в течение сезона. Но да, для нас текущее положение команды – это просто подарок.

Мы не ожидали, что окажемся в таком положении. Поэтому мы спокойно проводим каждую гонку, не чувствуя никакого давления. И если по итогам гонки нам будет удаваться опередить наших конкурентов – это будут отличные новости.

Если же нет, ведь мы не можем следить за прогрессом конкурентов и не знаем, чем именно они занимаются, то мы постараемся как можно лучше подготовиться уже к сезону-2024. И как команда мы продолжаем расти», – рассказал Алонсо.

Алонсо похвалил напарника по радио за классный обгон – это Фернандо следит за гонкой по ТВ-экранам в поворотах!

3 комментария

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Алик с удовольствием и на расслабоне в кокпите - страшный сон всего пелотона.
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Кирилл Конопельченко
Ну где особое создание со своими комментариями? Который теребонит без остановки на испанца.
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