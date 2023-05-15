Фернандо Алонсо о борьбе «Астон Мартин» с «Мерседесом» и «Феррари»: «Мы спокойно проводим каждую гонку, не чувствуя никакого давления»

Пилот «Астон Мартин» поделился мнением о перспективах команды в борьбе с «Феррари» и « » в нынешнем сезоне.

На данный момент « » занимает второе место в Кубке конструкторов, а сам Алонсо – третье в зачете пилотов.

«Думаю, ситуация будет немного меняться от трассы к трассе. И отрыв («Астон Мартин» от конкурентов) будет меняться в пределах 0,1 секунды в зависимости от характеристик конкретной трассы.

К тому же, как я слышал, «Мерседес» и « » привезут обновления болидов на этап в Имоле.

У нас тоже есть график подготовки обновлений, которые время от времени будут появляться у нас в течение сезона. Но да, для нас текущее положение команды – это просто подарок.

Мы не ожидали, что окажемся в таком положении. Поэтому мы спокойно проводим каждую гонку, не чувствуя никакого давления. И если по итогам гонки нам будет удаваться опередить наших конкурентов – это будут отличные новости.

Если же нет, ведь мы не можем следить за прогрессом конкурентов и не знаем, чем именно они занимаются, то мы постараемся как можно лучше подготовиться уже к сезону-2024. И как команда мы продолжаем расти», – рассказал Алонсо.

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