MotoGP. Марк Маркес о падении после возвращения: «Лучше проиграть так, чем финишировать десятым»

Теги чемпионат мира MotoGP Хонда MotoGP Прамак Гран-при Франции MotoGP Марк Маркес Хоан Мир Хорхе Мартин Авто

Гонщик «Хонды» Марк Маркес доволен Гран-при Франции, несмотря на падение.

Марк провел первую гонку MotoGP после очередного повреждения. Шестикратный чемпион лидировал на старте, после чего боролся за второе место с пилотом «Прамака» Хорхе Мартином, однако сошел на предпоследнем круге.

«Честно говоря, я очень и очень доволен гонкой. Жаль, что мы не получили результат после всей упорной работы. Но я пилотировал очень хорошо. Я давно не испытывал таких ощущений. Я здорово пилотировал, заезжал в повороты со скольжением, поздно тормозил, боролся с другими гонщиками.

Я доволен этим. Конечно, я недоволен результатом, но, может, проблема в том, что подиум был близок, а я не был готов сражаться за подиум.

Но лучше проиграть гонку так, чем финишировать десятым. Я получил удовольствие, однако нужно продолжать трудиться над улучшением ситуации», – заявил испанец.

Маркес уверен, что трудности его напарника Хоана Мира демонстрируют необходимость изменений:

«Мир использовал это шасси, он чемпион мира, и видно, какие проблемы он испытывал. Он ехал в хвосте и снова упал. Нужно что-то поменять, чтобы стать конкурентоспособнее и безопаснее. Каждый год пилоты «Хонды» возглавляют рейтинг аварий».

MotoGP. Беццекки выиграл Гран-при Франции – 1000-ю гонку в истории серии, и до минимума сократил отставание от Баньяйи в общем зачете. Мартин – 2-й, Зарко – 3-й

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