«Мне нравится «Роуд Америка», и трасса в Вирджинии». Макс Ферстаппен – о любимых американских треках

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, какие американские трассы был бы не против видеть в календаре «Формулы-1».

«Лично мне больше нравятся обычные, стационарные трассы, хотя я люблю приезжать в США, в Майами. Но лично мне стационарная трасса, вроде «Трассы Америк» в Остине, кажется более интересной и сложной. А вот в самом Майами очень здорово, да.

Еще мне нравится трасса в Вирджинии. Может быть, для болидов «Формулы-1» она подходит не очень хорошо, а вот для машин класса GT подходит отлично. Еще очень нравится «Роуд Америка», – рассказал Ферстаппен.

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2 комментария

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M93
Мне Лагуна Сека нравится.
+2
0
+2
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ibra207
Ответ M93
Мне Лагуна Сека нравится.
с языка снял! Лагуна топ 👍
+1
0
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