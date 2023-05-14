Кристиан Хорнер: «Минимум две команды проявляли интерес к поставкам двигателей «Ред Булл». Но мы пока к этому не готовы»

Теги техника Кристиан Хорнер Ред Булл Альфа Таури Форд Формула-1 Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер допустил поставки двигателей другим командам в будущем.

«Ред Булл» создал собственное моторное подразделение и с 2026 года, вместе с «Фордом» будет является производителей и самостоятельно будет собирать двигатели для обеих своих команд «Формулы-1».

По словам Хорнера, в «Ред Булл» уже поступали обращения со стороны других команд, однако он отметил, что в первые годы «Ред Булл» и «Форд» не будут брать новых клиентов и ограничатся поставками двигателей собственной заводской команде и «Альфа Таури».

«Думаю, что изначально мы будем поставлять двигатели только двум командам. Ведь мы только начинаем путь в этом бизнесе как совершенно новый производитель двигателей. И если бы мы сразу пошли дальше (и поставляли двигатели и другим командам), нагрузка была бы слишком высока.

Так что для начала мы хотим сосредоточиться на поставках двигателей двум командам «Ред Булл». При этом другие команды проявляют интерес к сотрудничеству с нами. Минимум две команды проявляли интерес к поставкам двигателей «Ред Булл». Но мы пока к этому не готовы», – рассказал Хорнер.

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