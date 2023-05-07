Макс Ферстаппен о цели на Гран-при Майами: «Минимум второе место»

Теги Феррари Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Шарль Леклер Гран-при Майами Авто

Макс Ферстаппен рассчитывает отыграться после неудачной квалификации.

Гонщик «Ред Булл» начнет Гран-при Майами с девятого места. Макс не показал времени, поскольку бросил первый круг в заключительном сегменте после ошибки и не закончил второй из-за аварии пилота «Феррари» Шарля Леклера.

«Мы весь уик-энд были быстрыми, мой круг во втором сегменте был даже быстрее, чем круг поула. Наверно, это говорит о том, что у нас очень быстрая машина.

Если оглядываться назад, мы могли выехать чуть раньше. Но в итоге я допустил ошибку, и мы, конечно, такого не планировали», – прокомментировал чемпион.

Ферстаппен рассказал о цели на гонку:

«Минимум второе место. Будет тяжелее, но, учитывая темп нашего болида, есть шанс довольно быстро прорваться. Но, надеюсь, не будет «паровозика DRS», иначе у нас проблемы».

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Леклер убрался в стену и отбросил Ферстаппена на 9-е в квале. Но Макс и сам запорол ключевой круг

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13 комментариев

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si40w
Единственная приятная разница этих космовозов с предыдущими, что эти не ноют про 3й по силе болид
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allengosta2017
Тут бы для начала на первом круге не сойти) Рядом Окон ведь будет)
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loginov8ynwa
«Минимум второе место. Главное, чтобы не позади Переса», – добавил Макс.
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sir_shir
В гонке точно будут флаги, сефети кар и прочие непредсказуемые моменты,так что как карта ляжет!
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AVKU
Ответ Рнпрл Аари
Второе место вполне реально, а вот насчёт первого, без жёлтых или красных флагов Чеко уедет на безопасное расстояние,Макс не успеет догнать
Машины безопасности почти в каждой гонке. Но будет дело случая, это правда. Нужно немного везения и хорошая работа стратегов быков.
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ Dragon Scorp
Макс уже 2 гонки глотает пыль за чеко. Оказавшись сзади - далеко не факт , что даже подьедит
скорее Макс становится заложником тех или иных обстоятельств. стоит отдать должное Чеко пользуется этими моментами
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Рнпрл Аари
Второе место вполне реально, а вот насчёт первого, без жёлтых или красных флагов Чеко уедет на безопасное расстояние,Макс не успеет догнать
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& Drew
+ быстрейший круг.
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Volodya_A
Ответ allengosta2017
Тут бы для начала на первом круге не сойти) Рядом Окон ведь будет)
Да и Гасли, Рассел и Леклер впереди
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