Макс Ферстаппен о цели на Гран-при Майами: «Минимум второе место»

Макс Ферстаппен рассчитывает отыграться после неудачной квалификации.

Гонщик « » начнет с девятого места. Макс не показал времени, поскольку бросил первый круг в заключительном сегменте после ошибки и не закончил второй из-за аварии пилота « » .

«Мы весь уик-энд были быстрыми, мой круг во втором сегменте был даже быстрее, чем круг поула. Наверно, это говорит о том, что у нас очень быстрая машина.

Если оглядываться назад, мы могли выехать чуть раньше. Но в итоге я допустил ошибку, и мы, конечно, такого не планировали», – прокомментировал чемпион.

Ферстаппен рассказал о цели на гонку:

«Минимум второе место. Будет тяжелее, но, учитывая темп нашего болида, есть шанс довольно быстро прорваться. Но, надеюсь, не будет «паровозика DRS», иначе у нас проблемы».

Макс Ферстаппен о 9-м месте: «Разочарован собой. Я осложнил себе жизнь»

Леклер убрался в стену и отбросил Ферстаппена на 9-е в квале. Но Макс и сам запорол ключевой круг

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