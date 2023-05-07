Макс Ферстаппен о цели на Гран-при Майами: «Минимум второе место»
Макс Ферстаппен рассчитывает отыграться после неудачной квалификации.
Гонщик «Ред Булл» начнет Гран-при Майами с девятого места. Макс не показал времени, поскольку бросил первый круг в заключительном сегменте после ошибки и не закончил второй из-за аварии пилота «Феррари» Шарля Леклера.
«Мы весь уик-энд были быстрыми, мой круг во втором сегменте был даже быстрее, чем круг поула. Наверно, это говорит о том, что у нас очень быстрая машина.
Если оглядываться назад, мы могли выехать чуть раньше. Но в итоге я допустил ошибку, и мы, конечно, такого не планировали», – прокомментировал чемпион.
Ферстаппен рассказал о цели на гонку:
«Минимум второе место. Будет тяжелее, но, учитывая темп нашего болида, есть шанс довольно быстро прорваться. Но, надеюсь, не будет «паровозика DRS», иначе у нас проблемы».
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