Льюис Хэмилтон: «Знали, что шанс пробиться в третий сегмент 50 на 50. Нужно было лучше выбирать момент для выезда на трек»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Гран-при Майами Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Майами, рассказав о причинах, помешавших ему пробиться в третий сегмент.

«Сложная квалификация. Мы не так уж быстры, поэтому нам нужно было проезжать идеальные круги. Однако нам было сложно поймать оптимальный ритм, в начале у меня возникла эта проблема с тем, что другая машина очень медленно двигалась в последнем повороте.

У нас была пара неплохих моментов, когда я уже думал, что машина может быть хороша – круг в конце первого сегмента получился неплохим. Затем мы находились в конце топ-10 и в последней попытке я оказался одним из последних, кто уходил на быстрый круг. Я пытался прогреть шины, но перед последним поворотом все замедлились, температура в шинах упала и я не смог проехать хороший круг.

Мы знали, что нам будет очень трудно, и что шансы попасть в третий сегмент 50 на 50. Так что нам было нужно лучше выбирать момент для выезда на трек. Но теперь все уже в прошлом – посмотрим, что я смогу сделать завтра, куда смогу прорваться с 13-й позиции», – рассказал Хэмилтон.

Перес – на поуле в Майами, Ферстаппен только 9-й

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kemal Gul
В то время как Макс, которому действительно не повезло из-за аварии другого пилота, взял вину на себя и сказал, что разочарован ошибкой на первой попытке, Хэм, проехав два боевых круга и не выйдя в третий сегмент, всё равно умудрился свалить вину на команду. Настоящий командный игрок, че уж там
+50
-14
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
shapor
Акт абсолютного непревозможения
+29
-5
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арсен Венгер (копия)
Из того что видели все адекватные фаны ф-1 сегодня , так это то, как сэр, на не самой быстрой трассе не может попасть в апекс в нескольких поворотах подряд. Отсюда и гигантские потери времени и такое огромное отставание от джорджа
Какой траффик камон, посади в болид Мерседес практически любого пилота из 15-17 человек пелотона и он заедет в 3 сегмент, просто потому что пилотирует лучше сэра.

Самый стыд, уровень доминации мерса в годы 7 чемпионств, где богатенькая блм плакса героически превозмогала не пойми что)
+33
-12
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Grigpar
Ответ varankin.andrew
Назови поименно, кто быстрее Рассела и Хэма, ну чтоб мы знали на будущее))
Ферстаппен, Алонсо и Леклер. Пользуйся списком. И это только из топов.
Если Льюис и дальше будет так плыть, в том числе и по темпу, то в список пилоты из лиги Б входить начнут.
+21
-4
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Grigpar
Ответ varankin.andrew
Ну Алонсо то точно нет. Он уже давно протестирован Льюсом и вряд ли с тех пор стал быстрее. Медленнее да, но не быстрее точно. А по остальным двум, мне вот интересно. как ты это определил?
Ну ты сейчас озвучил то, что в детских фантазиях фанатов Льюисы было примерно 16 лет назад. :))
ОЧНИСЬ! Сегодня 2023-й год. Алонсо будет скоро 42 года, а он Льюиса уделывает весь сезон по качеству выступлений, пока тот без космовоза плывет с 7-ю коронами на голове и сливает напрочь напарнику. Он так скоро доездится, что не будет входить в топ-5 пилотов. В таком состоянию он бы условному Пересу чемпионат проиграл.
+19
-4
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MP423
Ответ Kemal Gul
В то время как Макс, которому действительно не повезло из-за аварии другого пилота, взял вину на себя и сказал, что разочарован ошибкой на первой попытке, Хэм, проехав два боевых круга и не выйдя в третий сегмент, всё равно умудрился свалить вину на команду. Настоящий командный игрок, че уж там
Если только не вспоминать, что Макс действительно ошибся сам, а момент выезда из боксов для Льюиса определяла команда.
+21
-8
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Forever and Ever
Льюис всегда был нестабильным пилотом, и всегда все свои ошибки валил на команду. Тем более его выпускали на минуту позже Рассела и последним по лучшему держаку, но Сэр налажал первых два сектора сам, и на команду свалил как обычно.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир
Ответ Grigpar
Ну ты сейчас озвучил то, что в детских фантазиях фанатов Льюисы было примерно 16 лет назад. :)) ОЧНИСЬ! Сегодня 2023-й год. Алонсо будет скоро 42 года, а он Льюиса уделывает весь сезон по качеству выступлений, пока тот без космовоза плывет с 7-ю коронами на голове и сливает напрочь напарнику. Он так скоро доездится, что не будет входить в топ-5 пилотов. В таком состоянию он бы условному Пересу чемпионат проиграл.
Ща вам лукидимонтеземолоподобные типы расскажут что Астон Мартин быстрее Мерседеса ;)
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Богатырёв
Ответ Владимир
Ща вам лукидимонтеземолоподобные типы расскажут что Астон Мартин быстрее Мерседеса ;)
Ну если даже Стролл всерьёз соперничает с обоими гонщиками Мерса, то наверное да, АМ скорей всего чуть побыстрее или как минимум не медленнее.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RusSt
То ли дело Расселу , который был прямо перед льюисом, ему конечно идеальный момент выбрали. Вы с напарником были в одинаковых условиях и он смог улучшить
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арсен Венгер (копия)
Ответ varankin.andrew
Назови поименно, кто быстрее Рассела и Хэма, ну чтоб мы знали на будущее))
Я говорил про «заедут в 3 сегмент на этой трассе».
15-17 погорячился, но кто может быть быстрее хэма прямо сейчас имхо : Фернандо, Шарль, Ландо, Серхио, Макс, Вальтери, Гуани, Карлос, эстебан, Кевин, нико, пьер, Оскар, лэнс, Алекс
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Batt Monner
Ответ RusSt
То ли дело Расселу , который был прямо перед льюисом, ему конечно идеальный момент выбрали. Вы с напарником были в одинаковых условиях и он смог улучшить
Одинаковые условия - это нечестно по отношению к самому угнетенному пилоту. Подайте рыцарю карету на секунду быстрее конкурентов и санчо пансу в придачу, тогда Луис и погоняет
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Ответ Kemal Gul
В то время как Макс, которому действительно не повезло из-за аварии другого пилота, взял вину на себя и сказал, что разочарован ошибкой на первой попытке, Хэм, проехав два боевых круга и не выйдя в третий сегмент, всё равно умудрился свалить вину на команду. Настоящий командный игрок, че уж там
Удивляет, что Макс не доехал круг до конца, там ошибка была незначительная. Он мог спокойно показать установочное время, где-то на 5-6 позицию.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Ответ varankin.andrew
Назови поименно, кто быстрее Рассела и Хэма, ну чтоб мы знали на будущее))
Проходи сразу мимо, когда видишь такого рода комменты.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Ответ Сергей Богатырёв
На не самой быстрой трассе Леклер вылетел в заграждения, Макс не смог сделать нормальный круг на космовозе. Этого "все адекватные фанаты Ф1" (С) не заметили?
Такую очевидную чушь лучше сразу игнорировать. Видно же чел решил плюсиков собрать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
Ответ varankin.andrew
Ну Алонсо то точно нет. Он уже давно протестирован Льюсом и вряд ли с тех пор стал быстрее. Медленнее да, но не быстрее точно. А по остальным двум, мне вот интересно. как ты это определил?
Алонсо показательно напихал Люсе в Бахрейне, показал кто папочка
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
varankin.andrew
Ответ Арсен Венгер (копия)
Я говорил про «заедут в 3 сегмент на этой трассе». 15-17 погорячился, но кто может быть быстрее хэма прямо сейчас имхо : Фернандо, Шарль, Ландо, Серхио, Макс, Вальтери, Гуани, Карлос, эстебан, Кевин, нико, пьер, Оскар, лэнс, Алекс
А Цунода как же, с Де врисом. Последний, помнится. сходу в очки заехал ( на ведре) без подготовки
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Якимцев
Не знаю кем надо быть, чтоб за это болеть.
+8
-8
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий