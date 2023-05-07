Льюис Хэмилтон: «Знали, что шанс пробиться в третий сегмент 50 на 50. Нужно было лучше выбирать момент для выезда на трек»
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Майами, рассказав о причинах, помешавших ему пробиться в третий сегмент.
«Сложная квалификация. Мы не так уж быстры, поэтому нам нужно было проезжать идеальные круги. Однако нам было сложно поймать оптимальный ритм, в начале у меня возникла эта проблема с тем, что другая машина очень медленно двигалась в последнем повороте.
У нас была пара неплохих моментов, когда я уже думал, что машина может быть хороша – круг в конце первого сегмента получился неплохим. Затем мы находились в конце топ-10 и в последней попытке я оказался одним из последних, кто уходил на быстрый круг. Я пытался прогреть шины, но перед последним поворотом все замедлились, температура в шинах упала и я не смог проехать хороший круг.
Мы знали, что нам будет очень трудно, и что шансы попасть в третий сегмент 50 на 50. Так что нам было нужно лучше выбирать момент для выезда на трек. Но теперь все уже в прошлом – посмотрим, что я смогу сделать завтра, куда смогу прорваться с 13-й позиции», – рассказал Хэмилтон.
Какой траффик камон, посади в болид Мерседес практически любого пилота из 15-17 человек пелотона и он заедет в 3 сегмент, просто потому что пилотирует лучше сэра.
Самый стыд, уровень доминации мерса в годы 7 чемпионств, где богатенькая блм плакса героически превозмогала не пойми что)
Если Льюис и дальше будет так плыть, в том числе и по темпу, то в список пилоты из лиги Б входить начнут.
ОЧНИСЬ! Сегодня 2023-й год. Алонсо будет скоро 42 года, а он Льюиса уделывает весь сезон по качеству выступлений, пока тот без космовоза плывет с 7-ю коронами на голове и сливает напрочь напарнику. Он так скоро доездится, что не будет входить в топ-5 пилотов. В таком состоянию он бы условному Пересу чемпионат проиграл.
15-17 погорячился, но кто может быть быстрее хэма прямо сейчас имхо : Фернандо, Шарль, Ландо, Серхио, Макс, Вальтери, Гуани, Карлос, эстебан, Кевин, нико, пьер, Оскар, лэнс, Алекс