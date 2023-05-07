Льюис Хэмилтон: «Знали, что шанс пробиться в третий сегмент 50 на 50. Нужно было лучше выбирать момент для выезда на трек»

Пилот « » подвел итоги квалификации к , рассказав о причинах, помешавших ему пробиться в третий сегмент.

«Сложная квалификация. Мы не так уж быстры, поэтому нам нужно было проезжать идеальные круги. Однако нам было сложно поймать оптимальный ритм, в начале у меня возникла эта проблема с тем, что другая машина очень медленно двигалась в последнем повороте.

У нас была пара неплохих моментов, когда я уже думал, что машина может быть хороша – круг в конце первого сегмента получился неплохим. Затем мы находились в конце топ-10 и в последней попытке я оказался одним из последних, кто уходил на быстрый круг. Я пытался прогреть шины, но перед последним поворотом все замедлились, температура в шинах упала и я не смог проехать хороший круг.

Мы знали, что нам будет очень трудно, и что шансы попасть в третий сегмент 50 на 50. Так что нам было нужно лучше выбирать момент для выезда на трек. Но теперь все уже в прошлом – посмотрим, что я смогу сделать завтра, куда смогу прорваться с 13-й позиции», – рассказал Хэмилтон.

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