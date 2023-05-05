Джордж Расселл о преимуществе «Ред Булл»: «В идеальном мире хотелось бы видеть 20 гонщиков и 10 команд, способных выиграть чемпионат»

Теги Ред Булл Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о текущей расстановке сил в чемпионате.

Расселл согласился с тем, что текущее преимущество «Ред Булл» над всеми остальными командами несколько бьет по интересу к сезону со стороны зрителей.

«Очевидно, немного досадно от того, что сейчас есть две машины, которые находятся намного впереди всех остальных. Что я могу сказать – забудьте про две эти машины и наслаждайтесь борьбой за третье место.

Хотя понятно, что ни в одном спорте не хочется видеть чье-либо тотальное доминирование. Вы хотите видеть соперничество, конкуренцию. Этого хотим и мы все. В идеальном мире хотелось бы видеть 20 гонщиков и 10 команд, способных выиграть чемпионат», – рассказал Расселл.

Кажется, Ферстаппен уже готов к уходу из «Ф-1» – а до конца контракта еще 5 лет. Так бесит накачка календаря

8 комментариев

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tfs
Какое лицемерие) что-то буквально пару лет назад такие фразы из уст Мерседеса и близко не звучали))
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Марат Кагин
Ответ Givi Shotadze
Пару лет назад не меняли регламент для повышения конкурентоспособности и выравнивания команд, а оказалось ликвидировали преимущество мерса, но слили газировке чемпионаты.
в прошлый раз после смены регламента слили рб
+3
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Minuvert
Всю практику просидел в боксах, а под конец поставил первое время. Но доминирует РБ
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Viktor555
У Рассела бывают еще интервью, кроме нытья о превосходстве Ред Булл?
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Minuvert
Ответ Рома Филатов
Щас бы по первой практике судить
А почему бы и не посудить? Зачем ее тогда проводить, если так легко нивелировать ее результаты?
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