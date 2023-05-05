Джордж Расселл о преимуществе «Ред Булл»: «В идеальном мире хотелось бы видеть 20 гонщиков и 10 команд, способных выиграть чемпионат»

Пилот « » высказался о текущей расстановке сил в чемпионате.

Расселл согласился с тем, что текущее преимущество « » над всеми остальными командами несколько бьет по интересу к сезону со стороны зрителей.

«Очевидно, немного досадно от того, что сейчас есть две машины, которые находятся намного впереди всех остальных. Что я могу сказать – забудьте про две эти машины и наслаждайтесь борьбой за третье место.

Хотя понятно, что ни в одном спорте не хочется видеть чье-либо тотальное доминирование. Вы хотите видеть соперничество, конкуренцию. Этого хотим и мы все. В идеальном мире хотелось бы видеть 20 гонщиков и 10 команд, способных выиграть чемпионат», – рассказал Расселл.

Кажется, Ферстаппен уже готов к уходу из «Ф-1» – а до конца контракта еще 5 лет. Так бесит накачка календаря