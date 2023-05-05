Фернандо Алонсо: «Формуле-1» всегда было свойственно небольшое количество обгонов, это не должно никого удивлять»

Пилот « » высказался о проблеме скучных гонок и недостаточного количества обгонов в «Формуле-1».

При этом Алонсо уже заявлял, что пока не стоит делать выводов по новому техническому регламенту и нужно дать командам время:

«Это « » – тут так было всегда. Семь лет подряд на первом и втором месте были Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас, до этого лидировали Себастьян Феттель и Марк Уэббер…

Если у вас самая быстрая машина, но стартуете вы чуть позади, то в гонке у вас может получиться совершить несколько обгонов. Но если вы находитесь в группе с несколькими другими машинами и ваш темп отличается не больше чем на 0,1 секунды, то в итоге вы закончите гонку там же, где квалифицировались, и после 2-3 круга зрители увидят мало обгонов.

Может быть, в Майами в дело вмешается дождь, и в воскресенье в текущей расстановке сил все изменится, но «Формуле-1» всегда было свойственно небольшое количество обгонов, так что это не должно никого удивлять».

Пилот « » поддержал Алонсо, добавив, что негативным образом на ситуацию с обгонами влияет очень большой вес болидов:

«Из-за веса современных болидов, а они очень тяжелые, пилотам сложнее преследовать друг друга на низких скоростях. Вес усугубляет ситуацию в моменты сноса болида, и самый незначительный срыв превращается в серьезное скольжение, что лишь увеличивает нагрузку на шины и ведет к их перегреву.

А еще, как я уже говорил, болиды нового поколения нужно настраивать очень жестко, в то время как в 2015-м или 2016-м году, как я помню, можно было выбирать разные траектории, ехать по поребрикам, потому что машины были – нет, не мягкими, но намного мягче нынешних».

«Феррари» теперь берет поулы и подиумы, а Сайнс отстает почти на секунду в квале и на полкруга в гонке. В чем дело?