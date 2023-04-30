Кристиан Хорнер: «Перес провел сенсационный уик-энд – не знаю, что такого особенного для него в Азербайджане»

Руководитель « » подвел итоги , отметив отличное выступление .

«Перес провел сенсационный уик-энд. Он всегда потрясающе смотрелся на этой трассе – не знаю, что такого особенного для него в Азербайджане. Здесь он абсолютно великолепен, хотя сегодня ему немного повезло с машиной безопасности, но он сумел этим воспользоваться и увеличил отрыв, у него был отличный темп.

Перес действительно контролировал ход гонки, так что да, он продемонстрировал феноменальное выступление по ходу всего уик-энда.

Мы уже были готовы к пит-стопу Ферстаппена и запустили процедуру…просто иногда такие моменты складываются не в вашу пользу. Но неудача стала удачей для Серхио», – рассказал Хорнер.

Перес вырвал победу в Баку, Ферстаппен – второй