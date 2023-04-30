Кристиан Хорнер: «Перес провел сенсационный уик-энд – не знаю, что такого особенного для него в Азербайджане»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подвел итоги Гран-при Азербайджана, отметив отличное выступление Серхио Переса.

«Перес провел сенсационный уик-энд. Он всегда потрясающе смотрелся на этой трассе – не знаю, что такого особенного для него в Азербайджане. Здесь он абсолютно великолепен, хотя сегодня ему немного повезло с машиной безопасности, но он сумел этим воспользоваться и увеличил отрыв, у него был отличный темп.

Перес действительно контролировал ход гонки, так что да, он продемонстрировал феноменальное выступление по ходу всего уик-энда.

Мы уже были готовы к пит-стопу Ферстаппена и запустили процедуру…просто иногда такие моменты складываются не в вашу пользу. Но неудача Макса стала удачей для Серхио», – рассказал Хорнер.

Перес вырвал победу в Баку, Ферстаппен – второй

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Minuvert
Тем интереснее интрига в чемпионате
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рнпрл Аари
Совсем немного поспешили с питстопом Макса. А так оба на пару выдали отличную гонку с разменами быстрыми кругами. В конце Макс сокращал разрыв но уже было поздно. Блестящая гонка от Переса
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий