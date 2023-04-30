Джордж Расселл: «Если «Мерседес» снимет заднее крыло, «Ред Булл» все равно будет быстрее на прямых»

Джордж Расселл заявил о доминировании «Ред Булл» на прямых в Баку.

Во время спринта на Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен обогнал соперника из « » прямой еще до активации DRS.

«Мы понимаем, какова разница в скорости. Полагаю, мы можем полностью снять заднее крыло, и « » все равно будет быстрее на прямых, это даже не шутка.

Так что не знаю, что они делают. Очевидно, что-то невероятное, что-то очень и очень хитрое. Молодцы, что способны так разгоняться на прямых. И особенно с DRS – как я сказал, они были бы быстрее даже без нашего крыла», – сообщил .

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