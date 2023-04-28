Юки Цунода о 8-м месте в квалификации: «Если вы посмотрите на гонки последних лет, то увидите, что «Альфа Таури» всегда хорошо выступает в Баку»

Пилот « » очень доволен болидом после квалификации Гран-при Азербайджана, где стал восьмым.

«Это очень сложная трасса. Вы сами видели, как многие пилоты испытывали трудности при торможении, особенно в первом секторе, из-за чуть более холодных передних шин. Даже если вы очень сильно постараетесь прогреть их как можно лучше, этого будет недостаточно. Иными словами, температура шин оказалась ключевым моментом.

Если вы посмотрите на гонки последних лет, то увидите, что «Альфа Таури» всегда хорошо выступает в Баку. Я как раз ожидал улучшения результатов по сравнению с предыдущими тремя гонками. Кроме того, мы привезли обновления, рассчитанные на увеличение максимальной скорости.

У нас не было проблем в медленных поворотах, мы справлялись на прямых – наши новинки работают. Несмотря на это, было трудно попасть в третий сегмент. И все же болид стал намного лучше, чем в предыдущих трех гонках.

Я сразу же почувствовал эти улучшения. В практике на прямой я ехал очень быстро, намного быстрее, чем на предыдущих этапах. Максимальная скорость действительно стала выше, так что в этом плане мы определенно сделали шаг вперед», – рассказал Цунода.

Гран-при Азербайджана-2023. Квалификация. Леклер выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Перес – 3-й