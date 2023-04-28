Шарль Леклер: «Вся «Феррари» нуждалась в поуле – выступать на фоне слухов труднее»
Шарль Леклер считает, что успех в Баку случился в подходящий момент для «Феррари».
Монегаск завоевал поул к Гран-при Азербайджана. За несколько дней до этапа было объявлено о переходе спортивного директора Скудерии Лорана Мекьеса в «Альфа Таури», а самого Леклера слухи связывали с «Мерседесом».
«Ощущения хорошие, думаю, вся команда нуждалась в этом. Мы прибыли сюда в такой момент… полагаю, это часть работы любой команды в «Формуле-1» – справляться со слухами, с давлением. Выступать в таких обстоятельствах несколько сложнее, и мы проявили себя очень здорово. Считаю, это отличная новость для всей команды.
Ощущения особенно хорошие, если учитывать, какой у меня старт сезона. Естественно, начало не самое лучше, однако здорово вернуться на поул. Я очень и очень доволен, но посмотрим, где мы окажемся завтра в спринте и в воскресной гонке. Полагаю, придется труднее. Как бы то ни было, это приятный сюрприз, я крайне доволен кругом», – отметил Леклер.
Гран-при Азербайджана-2023. Квалификация. Леклер выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Перес – 3-й
Леклер завоевал третий поул в Баку подряд
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2019
Баку - быстрейший в первом сегменте, но авария во втором
Монако - вылетел в первом, т.к. Феррари решила, что его времени хватит для прохода, и не выпустила
Сингапур - поул
2021
Монако - поул
Баку - поул
Джедда - 4
2022
Джедда - 2 (25 тысячных от Чеко)
Монако - поул
Баку - поул
Сингапур - поул
2023
Джедда - 2
Баку - поул
Видно, что это прям его стихия, даже на городских трассах, где оч сильны РБ (Джедда), Шарль максимум вытаскивает.
Думаю, на поул Шарля в Монако можно смело ставить