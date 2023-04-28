Шарль Леклер: «Вся «Феррари» нуждалась в поуле – выступать на фоне слухов труднее»

Шарль Леклер считает, что успех в Баку случился в подходящий момент для «Феррари».

Монегаск завоевал поул к Гран-при Азербайджана. За несколько дней до этапа было объявлено о переходе спортивного директора Скудерии Лорана Мекьеса в «Альфа Таури», а самого Леклера слухи связывали с «Мерседесом».

«Ощущения хорошие, думаю, вся команда нуждалась в этом. Мы прибыли сюда в такой момент… полагаю, это часть работы любой команды в «Формуле-1» – справляться со слухами, с давлением. Выступать в таких обстоятельствах несколько сложнее, и мы проявили себя очень здорово. Считаю, это отличная новость для всей команды.

Ощущения особенно хорошие, если учитывать, какой у меня старт сезона. Естественно, начало не самое лучше, однако здорово вернуться на поул. Я очень и очень доволен, но посмотрим, где мы окажемся завтра в спринте и в воскресной гонке. Полагаю, придется труднее. Как бы то ни было, это приятный сюрприз, я крайне доволен кругом», – отметил Леклер.

Гран-при Азербайджана-2023. Квалификация. Леклер выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Перес – 3-й

Леклер завоевал третий поул в Баку подряд

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