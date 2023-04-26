Джеймс Эллисон о работе над обновлениями «Мерседеса»: «Гоночный болид – это не машина в фиксированном виде, а платформа, которая развивается в течение сезона»

Технический директор « » уверен, что команда способна значительно улучшить свой болид по ходу нынешнего сезона.

Эллисон считает, что все команды будут постоянно улучшать машины и это будет влиять на расстановку сил.

«Поток поставки новых деталей уже есть, в каждый уик-энд вы участвуете в гонках на практически новой машине.

Иногда новых деталей чуть меньше, иногда чуть больше. Но на каждой гонке появляется что-то новое, и этап в Баку не станет исключением. Надеюсь, мы будем продолжать в том же духе.

Да, в конечном счете команда ограничена лимитом на расходы, но сейчас мы находимся на той стадии сезона, когда у команды остается достаточно возможностей и сил, чтобы продолжать работу над машиной и улучшать время прохождения круга от уик-энда к уик-энду.

Не сказал бы, что мы можем выделить какие-то прошедшие Гран-при как положительные, не совсем так. Сезон только начался и пока рано ставить болиду диагноз относительно того, в чем он хорош, а в чем плох. Потому что гоночный болид – это не машина в фиксированном виде, а платформа, которая развивается в течение сезона.

Если бы мне было нужно выхватить какой-то отдельный момент, я бы сказал, что «Мерседес» чуть сильнее смотрится на трассах, где ограничения ложатся на переднюю ось, чем на трассах, где ограничения ложатся на заднюю ось. То есть, на трассе такого типа, как в Бахрейне, все зависит от того, насколько хорошо вы сможете беречь задние шины. В то время как на трассе в Мельбурне ограничения в основном ложатся на переднюю ось.

Если приводить примеры других трасс с ограничением на передней оси – можно назвать «Барселону», «Сильверстоун». Но прогнозы все равно делать слишком рано, правила совсем новые, машины тоже, еще многое можно сделать и изменить», – рассказал Эллисон.

«Ф-1» хочет улучшить гонки: теперь вместо тренировки проведут еще одну квалу. Но для хорошего шоу этого мало