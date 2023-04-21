«Формула-1» собирается формировать календарь сезона-2024 по территориальному признаку мест проведения Гран-при

Руководство «Формулы-1» работает над оптимизацией формирования календаря чемпионата на сезон-2024.

Как сообщается, рассматриваются варианты, чтобы проводить большинство этапов, формируя календарь по территориальному признаку места проведения Гран-при.

Например, в «Ф-1» рассматривают вариант проведения подряд гонок в , и Японии. Для этого руководству «Ф-1» предстоит убедить организаторов на смену даты и перенос этапа на весеннюю часть чемпионата.

Рассматривается и вопрос переноса старта сезон-2024 в Саудовскую Аравию. Гран-при Бахрейна в этом случае будет перенесен на более поздний срок, чтобы не проводить гонку во время Рамадана.

Организаторами также уже рассматривался вариант проведения подряд гонок в Канаде и в Майами, чтобы не возвращаться в Европу между этапами. Организаторы Гран-при Канады не против такого варианта, однако, как сообщается, они не хотят перемещать дату проведения гонки с июня на другой месяц.

Всю мощь мотора «Ф-1» в 1000+ л.с. на колеса передают детали массой 5 кг. Они и подводят «Ред Булл»