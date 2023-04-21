«Формула-1» собирается формировать календарь сезона-2024 по территориальному признаку мест проведения Гран-при

Теги Гран-при Японии Гран-при Китая Гран-при Австралии Формула-1 Авто

Руководство «Формулы-1» работает над оптимизацией формирования календаря чемпионата на сезон-2024.

Как сообщается, рассматриваются варианты, чтобы проводить большинство этапов, формируя календарь по территориальному признаку места проведения Гран-при.

Например, в «Ф-1» рассматривают вариант проведения подряд гонок в Австралии, Китае и Японии. Для этого руководству «Ф-1» предстоит убедить организаторов Гран-при Японии на смену даты и перенос этапа на весеннюю часть чемпионата.

Рассматривается и вопрос переноса старта сезон-2024 в Саудовскую Аравию. Гран-при Бахрейна в этом случае будет перенесен на более поздний срок, чтобы не проводить гонку во время Рамадана.

Организаторами также уже рассматривался вариант проведения подряд гонок в Канаде и в Майами, чтобы не возвращаться в Европу между этапами. Организаторы Гран-при Канады не против такого варианта, однако, как сообщается, они не хотят перемещать дату проведения гонки с июня на другой месяц.

Всю мощь мотора «Ф-1» в 1000+ л.с. на колеса передают детали массой 5 кг. Они и подводят «Ред Булл»

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон
Да неужели. Кто-то посмотрел на глобус.
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Minuvert
С увеличением количества Гран-при этот вопрос давно назрел. Если со всеми смогут договориться, то это будет здорово. Появится возможность сэкономить несколько лямов на обновки.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
orangevirus
Сразу сначала провести все три американские гонки, а потом уже заниматься спортом
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexandr Tarakanoff
В целом, идея логичная. Иногда смотришь на календарь, и кажется, что он составлен плоскоземельщиками. Другой причины таких странных переездов и логистических решений не найти. Но везде есть свои нюансы. А что делать с гонками в США? Проводить 3 подряд? Или в 2 захода вперемежку с Мексикой? Непонятно. Делать там меньше гонок? Тоже не вариант. Либерти слишком долго продвигает идею об американском рынке. Ну и главный момент, который не учитывает большинство болельщиков ф1. Не одной эфодиной живет мир гонок. И трассы не стоят и не ждут когда же к ним приедут небожители в раскрасках феррари и рб. Гоночных серий тьма. И, чтобы кардинально изменить расписание, надо договариваться со всеми. А большинству будет плевать на это и хотелки ф1. Так что оптимизация календаря напрашивается, но выглядит маловероятной в том виде, в котором все ожидают. Надеюсь станет получше, но глобально идеальное расписания сделать невозможно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Super Objectively
Мысль хорошая , но сложно будет убедить всех сменить графики )) об этом уже нужно договариваться когда будет подписывать новые контракты с организаторами...или лучше сократить на 1...2 гонки календарь ) тогда и проблем с перелетами не будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий