Юки Цунода: «Феттель способен стать руководителем команды, главой юниорской программы, кем угодно»

Юки Цунода считает, что Себастьян Феттель может вернуться в «Формулу-1» в новой роли.

Пилот « » согласен, что четырехкратный чемпион мира, завершивший карьеру в прошлом году, стал бы отличным руководителем команды или наставником юниоров.

«Было бы очень интересно посмотреть на Себастьяна в роли руководителя команды. Он может стать кем угодно. К примеру, заниматься тем же, чем в «Ред Булл». Я считаю, Себастьян очень здорово заботился бы о юниорах «Ред Булл», потому что он один из самых успешных гонщиков «Формулы-1».

На брифингах перед квалификациями он всегда отмечал, что можно улучшить в плане трассы, поребриков и всего такого. Он первым поднимал руку и, мне кажется, способен справиться с такой работой», – заявил Цунода в подкасте Beyond the Grid.

Тед Кравиц: «Думаю, Феттель вернется в «Ред Булл» и станет кем-то вроде советника, со временем заменив Марко»

Феттель уходит из «Ф-1» с десятью оглушительными рекордами. У Себа были еще 8, но их успели перебить