Хэмилтон и Цунода – единственные гонщики «Ф-1», отыгрывавшие позиции во всех гонках сезона-2023
«Формула-1» поделилась статистикой по поводу прогресса гонщиков в сравнении со стартовыми местами.
После трех этапов 2023 года лишь два пилота отыгрывали позиции в каждой гонке – Льюис Хэмилтон («Мерседес») и Юки Цунода («Альфа Таури»).
Хэмилтон поднялся на две позиции в Бахрейне и Саудовской Аравии и на одну в Австралии. Цуноде удалось отыграть три места в Бахрейне, пять – в Джидде и два – в Мельбурне.
Льюис набрал 38 очков и занимает четвертую позицию в чемпионате. В Австралии британец завоевал первый подиум «Мерседеса» в сезоне, а японский пилот принес «Альфа Таури» первое очко.
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