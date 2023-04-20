Хэмилтон и Цунода – единственные гонщики «Ф-1», отыгрывавшие позиции во всех гонках сезона-2023

« » поделилась статистикой по поводу прогресса гонщиков в сравнении со стартовыми местами.

После трех этапов 2023 года лишь два пилота отыгрывали позиции в каждой гонке – (« ») и («Альфа Таури»).

Хэмилтон поднялся на две позиции в и Саудовской Аравии и на одну в Австралии. Цуноде удалось отыграть три места в Бахрейне, пять – в Джидде и два – в Мельбурне.

Льюис набрал 38 очков и занимает четвертую позицию в чемпионате. В Австралии британец завоевал первый подиум «Мерседеса» в сезоне, а японский пилот принес «Альфа Таури» первое очко.

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