Хэмилтон и Цунода – единственные гонщики «Ф-1», отыгрывавшие позиции во всех гонках сезона-2023

Теги Гран-при Бахрейна Гран-при Австралии Льюис Хэмилтон Альфа Таури Формула-1 Мерседес Гран-при Саудовской Аравии Юки Цунода Авто

«Формула-1» поделилась статистикой по поводу прогресса гонщиков в сравнении со стартовыми местами.

После трех этапов 2023 года лишь два пилота отыгрывали позиции в каждой гонке – Льюис ХэмилтонМерседес») и Юки Цунода («Альфа Таури»).

Хэмилтон поднялся на две позиции в Бахрейне и Саудовской Аравии и на одну в Австралии. Цуноде удалось отыграть три места в Бахрейне, пять – в Джидде и два – в Мельбурне.

Льюис набрал 38 очков и занимает четвертую позицию в чемпионате. В Австралии британец завоевал первый подиум «Мерседеса» в сезоне, а японский пилот принес «Альфа Таури» первое очко.

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8 комментариев

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beregost
Ответ Алексей Гусев
один нюанс, Сэр на мерене отыграл, а Цунода в основном из-за того что чудом доехал, когда многие сходили.
Но ведь доехал!)
+13
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+13
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Jan Vorontsov
Ответ Алексей Гусев
один нюанс, Сэр на мерене отыграл, а Цунода в основном из-за того что чудом доехал, когда многие сходили.
Раньше он был тем самым кто сходил.
+7
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+7
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Алексей Гусев
один нюанс, Сэр на мерене отыграл, а Цунода в основном из-за того что чудом доехал, когда многие сходили.
+2
-1
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Alexander
Легенды!
+1
0
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Alexandr Tarakanoff
Вот и нашли рейтинг, где самовозка РБ не вывозит. Шах и мат.
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Третий подход к снаряду
А когда у Кими была такая статистика, то тут писали - "это потому, что он *овеный квалифаер" )))))
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Алексей Гусев
Ответ Jan Vorontsov
Раньше он был тем самым кто сходил.
Не совсем так, раньше он был тем из-за кого сходили, сейчас хоть в этом поспокойней.
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