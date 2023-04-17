Гельмут Марко: «Сотрудники «Форда» уже работают с нами, в моторном подразделении установлены шесть испытательных стендов»

Советник «Ред Булл» рассказал, как продвигается подготовка к началу совместной работы с « ».

Компания «Форд» стала техническим партнером « » и компании будут совместно разрабатывать двигатели для «Формулы-1», начиная с 2026 года. До этого момента «Ред Булл» будет получать двигатели от «Хонды», но обслуживать их самостоятельно в собственном моторном подразделении.

«Мы осознавали риск, когда шли на этот шаг, но именно поэтому мы опираемся на знания очень опытных в этом вопросе людей. Мы полагаем, что это сработает. На данный момент мы уже получаем хорошую обратную связь в вопросе разработки двигателя внутреннего сгорания. Не думаю, что мы окажемся в отстающих. С надежностью все тоже должно быть нормально.

Сотрудники «Форда» уже работают с нами, у них свой кампус, у нас в моторном подразделении уже установлены шесть испытательных стендов для двигателей, они работают еще с прошлого года. У нас готово уже больше одного двигателя и прогресс уже очевиден. Так и нужно разрабатывать силовую установку.

Мы идем точно по графику, процесс найма новых сотрудников тоже идет хорошо. Мы пока не достигли оптимального уровня, если говорить о качестве и количестве персонала, но на самом деле это не так важно. С другой стороны, появление будущего нового конкурента в лице «Ауди» лишь придает дополнительную мотивацию», – рассказал Марко.

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