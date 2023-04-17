«Чередование гонок – это очень хорошая идея». На «Хоккенхаймринге» открыты к возвращению Гран-при Германии

Организаторы Гран-при Германии хотят вернуть этап в календарь чемпионата и проводить гонку на « ».

По словам директора автодрома Йорна Теске, переговоры с «Формулой-1» продолжаются:

«Мы с нетерпением ждем продолжения дискуссии о проведение гонок «Формулы-1» в Германии. И мы рады, что новую динамику в это обсуждение привнесло скорое появление в «Ф-1» команды «Ауди». Хотя мы всегда поддерживали связь с «Ф-1» и не давали контактам прерываться.

Просто это совсем не обязательно должно означать появление чего-то нового, каких-то вариантов. Но когда на сцене появляется такой игрок, как «Ауди», это открывает новые пути для развития. Что мы, разумеется, приветствуем – и заинтересованы в обмене идеями со всеми участниками.

При этом мы продолжаем придерживаться своей позиции – что проведение Гран-при «Формулы-1» не должно нас разорить. В этом отношении нужно искать пути для соблюдения интересов всех сторон».

По словам Теске, оптимальным вариантом для «Хоккенхаймринга» организаторы считают ротацию с « » или с другим европейским этапом и проведение Гран-при раз в два года:

«Мне кажется, что чередование гонок – это очень хорошая идея. Я понимаю, что «Формуле-1» хочется разнообразия в календаре. И, с другой стороны, это решение позволило бы сократить то огромное количество ресурсов, необходимое для проведения Гран-при «Формулы-1». Мы бы проводили гонку раз в два года, сохраняя при этом имидж и статус трассы «Ф-1».

В данном отношении это абсолютно идеальный вариант. Если бы происходила ротация двух немецких трасс – я сейчас говорю о наших коллегах с «Нюрбергринга», – это бы точно устроило и немецких болельщиков, и меня».

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