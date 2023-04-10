Фернандо Алонсо ждет изменений в раскладе сил: «Зависит от качества обновлений. Начинается интересная часть сезона»

Теги Феррари Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Мерседес Астон Мартин Авто

Фернандо Алонсо высказался о гонке обновлений на ближайших этапах «Формулы-1»

Двукратный чемпион мира ответил на вопрос, ждет ли он упорного противостояния с «Мерседесом» после того, как «Астон Мартин» оказывался то впереди, то позади конкурентов из Бракли.

«Есть ощущение, что весьма важна роль квалификации, ведь гоночный темп очень близок. Но, полагаю, мы вступаем в очень интересную часть сезона: какая команда будет быстрее развивать болид?

Первые три этапа прошли вдали от Европы, и трудно было привозить обновления. Однако теперь, наверное, уровень команд будет меняться от гонки к гонке в зависимости от качества новинок», – отметил испанец.

Алонсо добавил, что сезон-2023 в любом случае превзошел его прогнозы:

«Мы не ожидали подиума – возможно, на протяжении всего года, а в первых три гонках попали в призы трижды. Так что все остальное – это бонус.

Мы используем любую возможность и должны учиться и расти как команда. В том числе и за пределами трассы, потому что мы сражаемся с «Ред Булл», «Мерседесом», «Феррари», а они привыкли к такой скорости развития и подобным вещам.

Наверное, мы только учимся. Поэтому будем воспринимать сезон-2023 со скромностью и посмотрим, как пойдет».

«Можно попробовать в Монако». Майк Крак – о шансах «Астон Мартин» выиграть Гран-при в сезоне-2023

Сергей Сироткин: «Алонсо наконец угадал с коллективом – это небольшая сенсация»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий