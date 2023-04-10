Фернандо Алонсо ждет изменений в раскладе сил: «Зависит от качества обновлений. Начинается интересная часть сезона»

Фернандо Алонсо высказался о гонке обновлений на ближайших этапах «Формулы-1»

Двукратный чемпион мира ответил на вопрос, ждет ли он упорного противостояния с « » после того, как «Астон Мартин» оказывался то впереди, то позади конкурентов из Бракли.

«Есть ощущение, что весьма важна роль квалификации, ведь гоночный темп очень близок. Но, полагаю, мы вступаем в очень интересную часть сезона: какая команда будет быстрее развивать болид?

Первые три этапа прошли вдали от Европы, и трудно было привозить обновления. Однако теперь, наверное, уровень команд будет меняться от гонки к гонке в зависимости от качества новинок», – отметил испанец.

Алонсо добавил, что сезон-2023 в любом случае превзошел его прогнозы:

«Мы не ожидали подиума – возможно, на протяжении всего года, а в первых три гонках попали в призы трижды. Так что все остальное – это бонус.

Мы используем любую возможность и должны учиться и расти как команда. В том числе и за пределами трассы, потому что мы сражаемся с « », «Мерседесом», « », а они привыкли к такой скорости развития и подобным вещам.

Наверное, мы только учимся. Поэтому будем воспринимать сезон-2023 со скромностью и посмотрим, как пойдет».

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