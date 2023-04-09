Доменикали обсудил с организаторами Гран-при возможное проведение гонок во Вьетнаме и ЮАР уже в 2024 году

Теги Стефано Доменикали Формула-1 Гран-при ЮАР Гран-при Вьетнама Авто

Гран-при Вьетнама и Гран-при ЮАР могут появиться в календаре «Формулы-1» в ближайшем будущем.

По информации португальского журналиста Луиша Васконселуша, произойти это может уже в 2024 году.

Переговоры о возвращении Гран-при ЮАР после долгого перерыва в календарь «Ф-1» шли еще в прошлом году. Предполагалось, что гонка на трассе «Кьялами» могла заменить Гран-при Бельгии. В итоге сторонам так и не удалось прийти к соглашению. Однако после срыва переговоров с инвесторами теперь, как сообщается, правительство ЮАР согласилось выделить все необходимые средства – в том числе заплатить $50 млн за проведение самой гонки. В ЮАР решили пойти на такие траты после оценки того, какое влияние на рост экономики в Йоханнесбурге окажет проведение Гран-при.

Что касается Гран-при Вьетнама, то босс «Ф-1» Стефано Доменикали перед Гран-при Австралии посетил Вьетнам и обсудил перспективы «Формулы-1» с новым правительством страны.

Дебютный Гран-при Вьетнама должен был состояться в 2020 году, но планы пришлось срочно свернуть после начала пандемии. Теперь во Вьетнаме возобновили интерес к гонкам и «Формуле-1» в частности и готовы провести необходимые работы по восстановлению трассы – которая должна была наполовину проходить на стационарном автодроме, а еще наполовину по городским улицам.

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1 комментарий

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Рнпрл Аари
Походу скоро все таки введут ротацию. Уж много достойных и интересных автодромов стало проявлять интерес к Ф1, вот бы ещё в Нюрбург вернулись
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