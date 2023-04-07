Джордж Расселл о болиде «Мерседеса»: «Сейчас его можно назвать хромой лошадью»

Пилот «Мерседеса» рассказал о текущих проблемах команды, сравнив болид с хромой лошадью.

«Мерседес» после трех Гран-при занимает третье место в Кубке конструкторов, уступая «Ред Булл» и «Астон Мартин».

«Можно провести аналогию с ездой на лошади. Лошадь «Мерседеса» быстрее, чем лошадь «Уильямса». Езду за рулем болида «Ф-1», который подходит твоему стилю пилотажа, можно сравнить с поездкой на лошади из пункта «А» в пункт «Б», где лошадь при этом ни разу не брыкнется. В обоих случаях вы как бы сливаетесь в единое целое.

Но сейчас у «Мерседеса» хромая лошадь. Мы знаем, что она очень сильна, но сейчас ей не нравится, когда на ней кто-то ездит, она этому не рада. А еще у нее (машины) есть свой ум, из-за чего вы иногда рискуете сбиться с пути. Так что нам с болидом еще предстоит привыкнуть друг к другу и развить его, чтобы он стал быстрым и послушным», – рассказал Расселл.

«Мерседес» бьется за лидерство с «Ред Булл» – он восстал? Или это остальные команды «Ф-1» теперь в кризисе?