MGU-K «Феррари» на болиде Хюлькенберга сломался на финише Гран-при Австралии (AMuS)

Теги Гран-при Австралии Феррари Формула-1 Хаас Шарль Леклер Авто

У клиентов «Феррари» появился новый повод для переживаний.

Гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг заработал первые очки после возвращения в «Формулу-1», финишировав седьмым на Гран-при Австралии, но немцу повезло завершить гонку.

«На мгновение я потерял мощность. Передачи перестали быть синхронизированными. Но потом мощность вернулась, и мне сказали остановиться сразу же после финиша», – прокомментировал последние секунды заезда Нико.

Как сообщает Auto Motor und Sport, после гонки обнаружилась поломка модуля MGU-K. Издание напоминает, что в прошлом сезоне проблемы из-за данного компонента у одного лишь «Хааса» возникали четырежды.

В нынешнем году моторный штраф уже заработал пилот заводской команды Шарль Леклер.

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1 комментарий

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Lordk
Это забавно конечно было посмотреть видео, где у Ника ломается болид на последнем круге за SC. Где еще между "все ок" и "болид небезопасен, нужно будет прыгать" прошло меньше минуты )
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