MGU-K «Феррари» на болиде Хюлькенберга сломался на финише Гран-при Австралии (AMuS)
У клиентов «Феррари» появился новый повод для переживаний.
Гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг заработал первые очки после возвращения в «Формулу-1», финишировав седьмым на Гран-при Австралии, но немцу повезло завершить гонку.
«На мгновение я потерял мощность. Передачи перестали быть синхронизированными. Но потом мощность вернулась, и мне сказали остановиться сразу же после финиша», – прокомментировал последние секунды заезда Нико.
Как сообщает Auto Motor und Sport, после гонки обнаружилась поломка модуля MGU-K. Издание напоминает, что в прошлом сезоне проблемы из-за данного компонента у одного лишь «Хааса» возникали четырежды.
В нынешнем году моторный штраф уже заработал пилот заводской команды Шарль Леклер.
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