Гельмут Марко: «Перес забрал себе лучший круг на Гран-при Австралии, своего рода реабилитировавшись»

Теги Гран-при Австралии Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко похвалил Серхио Переса за хорошо проведенный Гран-при Австралии.

По словам Марко, Пересу, который финишировал пятым, удалось превзойти ожидания команды перед гонкой, учитывая все обстоятельства.

«Это был не уик-энд Переса, но при этом он забрал себе лучший круг в гонке – своего рода реабилитировавшись после Джидды. Ведь там он, очевидно, тоже хотел установить лучший круг.

В гонке же в Австралии он выжал из ситуации максимум. Мы знали, что обгонять на этой трассе очень непросто, даже очень трудно, и перед гонкой мы учитывали, что максимально возможным результатом может стать 6-7 место», – рассказал Марко.

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