Экс-спонсор «Уильямса» подал иск на $149 млн против команды

Компания Rokit добивается многомиллионной выплаты от «Уильямса» в суде.

Фирма подала иск на 149 миллионов долларов. Бывший титульный спонсор команды считает, что «Уильямс» должен компенсировать репутационный ущерб.

«Уильямс» обещал, что машина на сезон-2019 окажется конкурентоспособной, утверждают в Rokit. В итоге команда заработала одно очко и стала последней в Кубке конструкторов.

В качестве ответчиков в иске указан не только «Уильямс», но и бывшие боссы: заместитель руководителя Клэр Уильямс, исполнительный директор Майк О’Дрисколл и финансовый директор Даг Лафферти.

Контракт между «Уильямсом» и Rokit был расторгнут перед стартом сезона-2020 – как сообщала команда, из-за задержки спонсорских выплат. Позднее коллектив из Гроува добился в суде компенсации от Rokit.

В своем иске компания утверждает, что «машина изначально не была способна выступать на таком уровне, который гарантировали ответчики, о чем они знали и скрыли данный факт». Также говорится, что «ответчики намеренно и обманным путем скрыли тот факт, что у Williams Engineering просто не было достаточного количества денег для развития болида «Ф-1».

Фирма уверена, что ее доброе имя и деловая репутация пострадали, и требует возмещения ущерба в размере 149 528 550 долларов.

Команда прокомментировала иск:

«Уильямс» в курсе этих ложных обвинений. Мы выиграли суд у Rokit в Великобритании и добились успеха при подтверждении решения в США. «Уильямс» продолжит доверять суду в отношении этого досадного случая».

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