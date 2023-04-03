Кристиан Хорнер: «Проблема в том, что, когда вы лидируете, красные флаги и рестарт превращают все в лотерею»

Руководитель «Ред Булл» высказался о появлении второго красного флага за три круга до конца Гран-при Австралии.

«Всегда неприятно, когда появляется красный флаг и дают рестарт за три круга до финиша. Когда ты лидер, ты только теряешь от этого. Ты еще можешь понять желание закончить все в гоночных условиях – но не кататься три круга за машиной безопасности.

Возможно, они [маршалы] могли бы очистить трассу и дать нам продолжить гонку, не знаю. В таких моментах всегда есть чему поучиться», – сказал Хорнер.

Вопрос о позднем появлении красных флагов, чтобы закончить гонку в боевых условиях, все чаще поднимается на собраниях руководителей команд. В прошлом считалось, что команды предпочитают избегать подобного. Хорнер сказал, что он открыт к переменам.

«Этот вопрос обсуждается. Думаю, всегда предпочтительнее финишировать в гоночных условиях. Так что если остановка гонки позволит привести в порядок трассу вместо того, чтобы шататься оставшиеся круги за машиной безопасности, то это правильный выбор.

Проблема в том, что, когда вы лидируете и удерживаете отрыв в 10 секунд весь день, эти перемены [красные флаги и рестарт] превращают все в лотерею».

Также Хорнер прокомментировал изменение порядка на решетке после третьего красного флага. Следуя правилам, судьи расположили пилотов в соответствии с порядком до второго рестарта, поскольку после него пилоты не успели завершить круг. Финальный круг болиды провели за машиной безопасности.

«Нам очень помогли из операционной комнаты – у них есть все данные, которые они анализируют в спокойной обстановке. Именно они занимаются цифрами. И еще поработали Джонатан [Уитли, спортивный директор « »] с его командой. Нам было очевидно, что гонка не возобновится».

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