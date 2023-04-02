Льюис Хэмилтон о борьбе с Ферстаппеном: «Макс затормозил раньше, я позже, мы оставили друг другу место. Все прошло неплохо»

Теги Гран-при Австралии Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ответил на высказывания Макса Ферстаппена об их борьбе на Гран-при Австралии.

Хэмилтон не согласился с Ферстаппеном и отверг предположения о том, что мог действовать чересчур агрессивно и за рамками правил.

«Мне показалось, что все прошло вполне неплохо. Макс затормозил раньше, я затормозил позже. Я целиком занял внутреннюю траекторию, и мне показалось, что мы оба оставили друг другу достаточно места на трассе.

Я не выталкивал его с трассы, а Макс не поворачивал в меня, никаких касаний между нашими болидами не было. Просто гонки.

В целом я очень доволен. В этом году у нас есть трудности с машиной, так что финиш на подиуме – это замечательное достижение. Особенно с учетом того, что мы почти ничего не меняли в машине. Прямо сейчас я очень счастлив.

Очевидно, что впереди много работы, если мы хотим догнать «Ред Булл», потому что сейчас они просто проехали мимо нас и исчезли впереди. Но такой результат дает нам надежду, придает сил.

Надеюсь, это станет сигналом для всех нас не сбавлять обороны, что мы не так уж и далеко. Что мы определенно можем бороться с «Феррари» и «Астон Мартин».

Да, Макс Ферстаппен сейчас в своей лиге, его машина невероятно быстра. Он обогнал меня на середине прямой, а к концу этой прямой был уже в 10 метрах впереди. Я не знаю, насколько они на самом деле быстры на прямых. Это какое-то безумие. Они и правда в другой лиге.

Пока мы наберем такую же скорость на прямых и не получим тот же сумасшедший уровень прижимной силы, какой есть у них в поворотах, все так и будет продолжаться», – рассказал Хэмилтон.

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10 комментариев

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DelNord
Ответ Ser Gradov
Ну не правда по поводу Алонса. Когда Ферст обгонял Хэма то от них было до Алонсо 3.0 секунды, а через какое то время Алонсо стал в 1.5 секундах от Хэма. Так что где то все таки Хэм косякнул
Скорее, просто Хэм перестал давить изо всех сил, сбросил темп после обгона, начал сберегать шины. Пытаться удерживаться за Максом ценой износа смысла не было.
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Ser Gradov
Ответ Rangawe
Обгон, а скорее объезд, Макса выглядел просто дико. Моментальные +2 секунды отставания Льюиса. Даже подумалось, что у него какие-то проблемы, но позади Фернандо тоже словил почти те же секунды отставания
Ну не правда по поводу Алонса. Когда Ферст обгонял Хэма то от них было до Алонсо 3.0 секунды, а через какое то время Алонсо стал в 1.5 секундах от Хэма. Так что где то все таки Хэм косякнул
+1
-2
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seryas
Мерс выкатит понтоны и поедет медленнее. Вот это будет смешно
+1
-1
0
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Дмитрий Дудников
Ответ Рнпрл Аари
Ааа я не так понял, думал ты про обгон Максом на прямой
Не, я про обгон на повороте.
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Рнпрл Аари
Ответ Дмитрий Дудников
Не совсем понял ответ. Лично у меня нет претензий к Хэму: жестковато, но приемлимо. И Макс так делал. Просто у многих тут двойные стандарты. Если Макс так обгоняет - это плохо, а если Хэм, то это хорошо, Макс сам типа заслужил, чтобы его так обгоняли.
Ааа я не так понял, думал ты про обгон Максом на прямой
0
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0
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Дмитрий Дудников
Ответ Рнпрл Аари
Одни справились с работой лучше другие хуже вот и разница
Не совсем понял ответ. Лично у меня нет претензий к Хэму: жестковато, но приемлимо. И Макс так делал. Просто у многих тут двойные стандарты. Если Макс так обгоняет - это плохо, а если Хэм, то это хорошо, Макс сам типа заслужил, чтобы его так обгоняли.
+3
-5
-2
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Рнпрл Аари
Ответ Дмитрий Дудников
К таким же обгонам Макса тоже претензий нет?
Одни справились с работой лучше другие хуже вот и разница
+3
0
+3
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Дмитрий Дудников
Ответ Aleus Marcus
У Макса нет претензий к Хэму, у Хэма нет их к Максу Зато есть у местных диванных
К таким же обгонам Макса тоже претензий нет?
+3
-6
-3
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Rangawe
Обгон, а скорее объезд, Макса выглядел просто дико.
Моментальные +2 секунды отставания Льюиса. Даже подумалось, что у него какие-то проблемы, но позади Фернандо тоже словил почти те же секунды отставания
+17
0
+17
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Aleus Marcus
У Макса нет претензий к Хэму, у Хэма нет их к Максу
Зато есть у местных диванных
+14
0
+14
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