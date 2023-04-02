Льюис Хэмилтон о борьбе с Ферстаппеном: «Макс затормозил раньше, я позже, мы оставили друг другу место. Все прошло неплохо»

Пилот « » ответил на высказывания об их борьбе на Гран-при Австралии.

Хэмилтон не согласился с Ферстаппеном и отверг предположения о том, что мог действовать чересчур агрессивно и за рамками правил.

«Мне показалось, что все прошло вполне неплохо. Макс затормозил раньше, я затормозил позже. Я целиком занял внутреннюю траекторию, и мне показалось, что мы оба оставили друг другу достаточно места на трассе.

Я не выталкивал его с трассы, а Макс не поворачивал в меня, никаких касаний между нашими болидами не было. Просто гонки.

В целом я очень доволен. В этом году у нас есть трудности с машиной, так что финиш на подиуме – это замечательное достижение. Особенно с учетом того, что мы почти ничего не меняли в машине. Прямо сейчас я очень счастлив.

Очевидно, что впереди много работы, если мы хотим догнать « », потому что сейчас они просто проехали мимо нас и исчезли впереди. Но такой результат дает нам надежду, придает сил.

Надеюсь, это станет сигналом для всех нас не сбавлять обороны, что мы не так уж и далеко. Что мы определенно можем бороться с «Феррари» и «Астон Мартин».

Да, Макс Ферстаппен сейчас в своей лиге, его машина невероятно быстра. Он обогнал меня на середине прямой, а к концу этой прямой был уже в 10 метрах впереди. Я не знаю, насколько они на самом деле быстры на прямых. Это какое-то безумие. Они и правда в другой лиге.

Пока мы наберем такую же скорость на прямых и не получим тот же сумасшедший уровень прижимной силы, какой есть у них в поворотах, все так и будет продолжаться», – рассказал Хэмилтон.

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