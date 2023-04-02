Пьер Гасли: «Я слишком расстроен, чтобы что-то сказать»

Теги Гран-при Австралии Формула-1 Пьер Гасли Альпин Авто

Пилот «Альпин» Пьер Гасли разочарован сходом на Гран-при Австралии. После второго рестарта Гасли столкнулся с напарником Эстебаном Оконом. 

В разговоре с прессой Пьер ответил только на один вопрос, заявив, что «слишком расстроен, чтобы что-то сказать». 

«Все, что я скажу, это то, что мы не ожидали, что сегодня будем бороться с одной «Феррари» и держаться вблизи Фернандо [Алонсо] и [Льюиса] Хэмилтона большую часть гонки. Это было неожиданно, но я чувствовал себя вполне комфортно за рулем болида. 

Это действительно классно. А вот о красном флаге на рестарте в конце гонке нечего и говорить. Я слишком расстроен, чтобы что-то сказать, смотря на то, как остальные финишируют», – поделился Гасли. 

Напомним, Пьеру грозит два штрафных балла за аварию с Оконом. Сейчас у него их 10 из 12: если Гасли признают виновным, то он будет дисквалифицирован на одну гонку и пропустит Гран-при Азербайджана. 

Пилоты «Альпин» вызваны к стюардам: Гасли грозит дисквалификация на одну гонку

6 комментариев

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Xosrov Namazov
Хорошую гонку выдал до краша.
Свободу Юрию Деточкину!
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Анри Карлайл
Сбрей бородку, уфимский конюх..
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Aleus Marcus
Ответ Фанат Сан-Марино
Но псих-напарник решил пойти по стопам Мальдонадо и Грожана
Ты эпизод смотрел или винишь Окона на общей волне местного хейта? Он ехал прямо по траектории, Пеьера вынесло на него. Гасли уже извинился за это, а вы продолжаете слепо стоять на своем
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LetTong
Ответ Фанат Сан-Марино
Но псих-напарник решил пойти по стопам Мальдонадо и Грожана
Вообще то там вина Гасли, а не Окона. Но Эстебан уже сказал что не обижается и это гоночный инцидент
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Фанат Сан-Марино
Ответ Мадина Уйгурова
,Отличный темп был и возможность приехать в хорошие очки омрачены аварией...
Но псих-напарник решил пойти по стопам Мальдонадо и Грожана
+1
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Мадина Уйгурова
,Отличный темп был и возможность приехать в хорошие очки омрачены аварией...
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