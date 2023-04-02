Пьер Гасли: «Я слишком расстроен, чтобы что-то сказать»

Пилот «Альпин» разочарован сходом на . После второго рестарта Гасли столкнулся с напарником Эстебаном Оконом.

В разговоре с прессой Пьер ответил только на один вопрос, заявив, что «слишком расстроен, чтобы что-то сказать».

«Все, что я скажу, это то, что мы не ожидали, что сегодня будем бороться с одной «Феррари» и держаться вблизи Фернандо [Алонсо] и [Льюиса] Хэмилтона большую часть гонки. Это было неожиданно, но я чувствовал себя вполне комфортно за рулем болида.

Это действительно классно. А вот о красном флаге на рестарте в конце гонке нечего и говорить. Я слишком расстроен, чтобы что-то сказать, смотря на то, как остальные финишируют», – поделился Гасли.

Напомним, Пьеру грозит два штрафных балла за аварию с Оконом. Сейчас у него их 10 из 12: если Гасли признают виновным, то он будет дисквалифицирован на одну гонку и пропустит Гран-при Азербайджана.

Пилоты «Альпин» вызваны к стюардам: Гасли грозит дисквалификация на одну гонку