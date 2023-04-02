Льюис Хэмилтон: «Борьба с «Астон Мартин» в данный момент сезона – это потрясающе для нас»

Теги Гран-при Австралии Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о результатах Гран-при Австралии. Британец занял второе место. 

«Это была безумная гонка. Я провел лучшую неделю. Джорджу [Расселлу] сегодня очень не повезло. Мы должны были следить за надежностью, которая казалась хорошей, так что это неудача [для Расселла]. В любом случае здорово заработать такие очки сегодня. Я не ожидал, что стану вторым. Так что я очень рад этому.

Мне все еще некомфортно за рулем болида, я не чувствую себя с ним единым. Так что я пилотирую на максимально возможном для себя уровне. Я стараюсь так, как могу, чтобы создать эту связь [с болидом] – но это долгий процесс.

Но тем не менее мы все еще уступаем «Ред Булл» в мощности и темпе на прямых. Борьба с «Астон Мартин» в данный момент сезона – это потрясающе для нас. 

Нужно продолжать бороться. Большое-большое спасибо всем на базе. Давайте продолжим в том же духе! Если мы и можем сократить отставание, то это будет сложно. Но это возможно», – сказал Хэмилтон.

Хэмилтон – первый пилот в истории «Ф-1», завоевывавший подиумы 17 сезонов подряд

13 комментариев

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DelNord
На LH в такие моменты смотреть прикольно и весело. Такая почти детская радость и удовольствие от гонок. На его фоне даже Макс и Джордж иногда смотрятся аксакалами.
Здорово, когда человек так увлечен своим делом и сохраняет непосредственные эмоции.
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Joker_13
Ответ Великий Алонсо
Приехал 2-ым- спасибо команде, отличная работа. Приехал ниже 5 места - команда во всём виновата
Логично же. Разве нет? Если бы говорил, что за второе место спасибо ему, а в пятом виновна команда, тогда ещё можно было бы предъявлять.
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Kemal Gul
Ответ Paninaro
Чувак, которого не единожды выгоняли с подиумов, получивший кликуху "дикхэд" вызывает большую симпатию? Однако.))
Макс-то с годами повзрослел, а Льюис как был лицемером, так им и остался. Хоть пилот и безумно талантливый, спору нет. И к слову о прозвищах, к чему бы это Хэма называют превозмогателем?)
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Paninaro
Ответ Kemal Gul
Макс, каким бы быдланом он порой ни был, вызывает бОльшую симпатию. Он хотя бы честен перед собой и болельщиками, а Льюис каждую гонку преодолевает трудности и просто каким-то чудом сражается с Астон Мартин, а не с Уильямсом. Фанам Хэма и Мерса самим не смешно это читать каждый уикенд?
Чувак, которого не единожды выгоняли с подиумов, получивший кликуху "дикхэд" вызывает большую симпатию? Однако.))
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Romeo Yankovich
скучаю по сезонам, где не было доминирования одной команды. где не было нытья вот такого и всякого лицемерия
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5hxrb7mywu
Показал деду победу😁
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Kemal Gul
Макс, каким бы быдланом он порой ни был, вызывает бОльшую симпатию. Он хотя бы честен перед собой и болельщиками, а Льюис каждую гонку преодолевает трудности и просто каким-то чудом сражается с Астон Мартин, а не с Уильямсом. Фанам Хэма и Мерса самим не смешно это читать каждый уикенд?
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Орбит Орбит
сегодня Астон начал сдавать уже. Строл по темпу вообще провалился было, потом повезло. А Льюису как всегда везёт. Я насчёт схода более быстрого Рассела
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Великий Алонсо
Приехал 2-ым- спасибо команде, отличная работа. Приехал ниже 5 места - команда во всём виновата
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Мадина Уйгурова
всмысле ты не ожидал, что станешь вторым? ты вчера говорил что будешь за победу бороться и в инсте выложил пост мол охота началась. он сам забывает что говорит?
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Alex Sin
Где Тото, пусть пишет протест, там глав поп сказал, шо у Макса был фальстарт и он машину неправильно поставил на решётки. Так, шо ты сегодня победитель уряяя!
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Великий Алонсо
И это борьба с Астон Мартин, которые медленнее на полсекунды, спасибо Алонсо за сохранение хоть какой-то интриги, выжимает из болида 150%
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Serge Vendino
То, что мы опережает Хаас, показывает потрясающий скилл, - добавил Льюис
+19
-3
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