Пилот « » высказался о результатах . Британец занял второе место.

«Это была безумная гонка. Я провел лучшую неделю. Джорджу [Расселлу] сегодня очень не повезло. Мы должны были следить за надежностью, которая казалась хорошей, так что это неудача [для Расселла]. В любом случае здорово заработать такие очки сегодня. Я не ожидал, что стану вторым. Так что я очень рад этому.

Мне все еще некомфортно за рулем болида, я не чувствую себя с ним единым. Так что я пилотирую на максимально возможном для себя уровне. Я стараюсь так, как могу, чтобы создать эту связь [с болидом] – но это долгий процесс.

Но тем не менее мы все еще уступаем «Ред Булл» в мощности и темпе на прямых. Борьба с «Астон Мартин» в данный момент сезона – это потрясающе для нас.

Нужно продолжать бороться. Большое-большое спасибо всем на базе. Давайте продолжим в том же духе! Если мы и можем сократить отставание, то это будет сложно. Но это возможно», – сказал Хэмилтон.

Хэмилтон – первый пилот в истории «Ф-1», завоевывавший подиумы 17 сезонов подряд