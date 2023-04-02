Макс Ферстаппен: «В борьбе с Хэмилтоном старался просто избегать контактов»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Австралии, а также поделился мнением о сражении с Льюисом Хэмилтоном.
«Мы очень плохо стартовали, на первом круге я старался действовать очень осторожно, потому что рисковал очень многим, мог многое проиграть, в то время как соперники наоборот могли многое выиграть. После этого, как вы сами могли видеть, у нашей машины был очень хороший темп.
После этого мы постоянно держались рядом, выжидая шанса для обгона с помощью DRS. Но что касается всех этих красных флагов – я даже не знаю.
В первом случае, вероятно, он был нужен. Но вот во втором случае я этого просто не понял. Так что да, заезд получился хаотичным, но мы пережили все эти испытания и выиграли – что, конечно, самое главное.
Что до борьбы с Хэмилтоном – ну, со своей стороны я просто старался избегать контактов. В правилах четко сказано, что можно делать, находясь на внешней траектории, а что нет. Но им, очевидно, никто не следует.
Ничего страшного, у нас был хороший темп, и мы все равно смогли обогнать соперников, но данный фактор нужно будет принять во внимание в следующей гонке.
Здорово выиграть в Мельбурне, это моя первая победа здесь, команда тоже довольно давно последний раз здесь побеждала, так что мы очень рады», – рассказал Ферстаппен.
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Конечно "ок", ведь это он атаковал и не нашел себе места в повороте и уехал далеко на внешнюю. А привык, наоборот, изнутри , на позднем торможении, пересекать траекторию чуваку впереди, и выдавливать того наружу.
Посмотри все его "старые" обгоны. Расчет на то, что отвернут.
А если ты впереди, то поворот с лучшей траекторией- твой.
Его езда мимо поворота изнутри уже вошла в учебники.