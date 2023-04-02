Макс Ферстаппен: «В борьбе с Хэмилтоном старался просто избегать контактов»

Теги Гран-при Австралии Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Австралии, а также поделился мнением о сражении с Льюисом Хэмилтоном.

«Мы очень плохо стартовали, на первом круге я старался действовать очень осторожно, потому что рисковал очень многим, мог многое проиграть, в то время как соперники наоборот могли многое выиграть. После этого, как вы сами могли видеть, у нашей машины был очень хороший темп.

После этого мы постоянно держались рядом, выжидая шанса для обгона с помощью DRS. Но что касается всех этих красных флагов – я даже не знаю.

В первом случае, вероятно, он был нужен. Но вот во втором случае я этого просто не понял. Так что да, заезд получился хаотичным, но мы пережили все эти испытания и выиграли – что, конечно, самое главное.

Что до борьбы с Хэмилтоном – ну, со своей стороны я просто старался избегать контактов. В правилах четко сказано, что можно делать, находясь на внешней траектории, а что нет. Но им, очевидно, никто не следует.

Ничего страшного, у нас был хороший темп, и мы все равно смогли обогнать соперников, но данный фактор нужно будет принять во внимание в следующей гонке.

Здорово выиграть в Мельбурне, это моя первая победа здесь, команда тоже довольно давно последний раз здесь побеждала, так что мы очень рады», – рассказал Ферстаппен.

Что случилось на Гран-при Австралии: три красных флага, «Мерседес» бился с Ферстаппеном, Леклер в гравии

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Алейников
Ответ Alex Sin
Отлились кошки мышкины слёзки. Макс объехал этого недовосьмикратного чемпиончика так, как он сам когда то(9 лет назад) объезжал других.
Это и есть минус в ф1. Тогда сэр был в космосе (но был Росберг), сейчас тапок (но нет условного Росберга). Всегда ж хочется борьбы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хрен Винтов
Ответ ALMANAC
Его сегодня выдавили на второй прямой на первом круге. Было жестко, но это крутая борьба. Макс сам сказал же, что все окей. Так что не надо
Надо! Ещё как надо!
Конечно "ок", ведь это он атаковал и не нашел себе места в повороте и уехал далеко на внешнюю. А привык, наоборот, изнутри , на позднем торможении, пересекать траекторию чуваку впереди, и выдавливать того наружу.
Посмотри все его "старые" обгоны. Расчет на то, что отвернут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Ответ Хрен Винтов
Так это если атакуешь! А если ты впереди, то поворот с лучшей траекторией- твой.
О чем речь? Я о эпизоде когда Льюис проходил Макса и выдавил того на поребрики. Формально это нарушение, но за него никогда не штрафуют.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Sin
Отлились кошки мышкины слёзки. Макс объехал этого недовосьмикратного чемпиончика так, как он сам когда то(9 лет назад) объезжал других.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хрен Винтов
Ответ гилберт
Верно подметил. Есть правило, оставлять место на внешней, если атакуешь внутри. Но никто никогда не оставляет и за это не штрафуют. Ну типа вынесло и все.
Так это если атакуешь!
А если ты впереди, то поворот с лучшей траекторией- твой.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ALMANAC
Ответ Хрен Винтов
Вот нахал! Это говорит чувак, который выдавил наружу всех в пелотоне по 10-ку раз! Его езда мимо поворота изнутри уже вошла в учебники.
Его сегодня выдавили на второй прямой на первом круге. Было жестко, но это крутая борьба. Макс сам сказал же, что все окей. Так что не надо
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Желтоусов
Очередной скучный сезон с доминированием одной команды. А вот за второе место надеюсь будет 🔥
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Верно подметил. Есть правило, оставлять место на внешней, если атакуешь внутри. Но никто никогда не оставляет и за это не штрафуют. Ну типа вынесло и все.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хрен Винтов
Вот нахал! Это говорит чувак, который выдавил наружу всех в пелотоне по 10-ку раз!
Его езда мимо поворота изнутри уже вошла в учебники.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
varankin.andrew
Вот и кончился супермакс. Да здравствует бухгалтер))
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Paninaro
Смешно, конечно, слышать это от главного крашера всея Ф1.
+3
-10
-7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mortimer1
И правильно, а то знаем мы приколы хэма. При возможности он опять бы устроил сильверстоун
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий