Перес признан гонщиком дня по итогам Гран-при Австралии

Теги Гран-при Австралии Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Австралии.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

В Мельбурне Сайнс, начинавший гонку с пит-лейн, в итоге сумел прорваться на 5-ю позицию.

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22 комментария

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Ser Gradov
Ответ Be_Fun
че за чушь, мексикосы бустят своего бездаря. Должен быть гасли, который на ведре как клещ уцепился за сайнсом
Если бы Гасли не устроил краш с Оконом, то может быть и затащили, а так....
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гилберт
Перес???????????
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Дмитрий Елисеев
А вообще странное решение. Выбор то немалый в этот раз: Норрис, Хюльк, Пиастри. Не сойди Гасли можно было бы и его включить
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Be_Fun
че за чушь, мексикосы бустят своего бездаря. Должен быть гасли, который на ведре как клещ уцепился за сайнсом
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sir_shir
Какой Сайнс! исправьте в конце
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5hxrb7mywu
Ответ AVKU
И сделай все это на лучшей машине пелетона. Странное решение, Макс хоть до подиума доезжает в таких случаях.
Так перец с 19 места стартовал,а макс в прошлой гонке с 15
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Дмитрий Елисеев
На самом деле совсем не впечатлил.за 3 круга до финиша был каким там? 7? и это при сходе Леклера и Рассела
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Aleus Marcus
Ответ V3ttel
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzcAdVUNcYqZcSsNqJ4WVie-D7bOkaWMwI1yJJxq3sHfgE4Q/viewform Голосуем за лучшего! Фернандо Алонсо заслуживает этого)
и чем же Алонсо больше его заслужил по сравнению с Хэмом? пыль за ним глотал всю гонку
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AVKU
Ответ Jurgen Klinsmann
это уже лайфхак какой-то: провали квалу (или получи штраф за замену деталей), отыграй энное количество позиций, получи «гонщика дня».
И сделай все это на лучшей машине пелетона. Странное решение, Макс хоть до подиума доезжает в таких случаях.
+6
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V3ttel
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzcAdVUNcYqZcSsNqJ4WVie-D7bOkaWMwI1yJJxq3sHfgE4Q/viewform
Голосуем за лучшего! Фернандо Алонсо заслуживает этого)
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Марат Кагин
Ответ Kudim41
Но человеком дня признали Виттиха. Обосрался он конкретно со вторым рестартом.. Если уж дал один старт с места, давай и второй!!
ну на самом деле решение хорошее было. кто ж знал что пилоты налажают на рестарте
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Jurgen Klinsmann
Ответ Rhymmor#
Бред, ничего особенного Перес не показал
это уже лайфхак какой-то: провали квалу (или получи штраф за замену деталей), отыграй энное количество позиций, получи «гонщика дня».
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NoobMaster666
Как голосовали за бесплатные прорывы космовозников, так и голосуют. Смех.
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Kudim41
Но человеком дня признали Виттиха.
Обосрался он конкретно со вторым рестартом..
Если уж дал один старт с места, давай и второй!!
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Paninaro
Гасли до схода.
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Mortimer1
Заслуженно
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うちはイタチ
Ответ Мадина Уйгурова
Албон, Хюлькенберг или Гасли.
албон и гасли, которые даже до финиша не доехали? забавно..
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ArcherMZ
Ни за что вообще.
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Великий Алонсо
На космовозке GP2 машины обогнал и гонщик дня, норм профит че
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-4
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ALMANAC
Если бы не убийство Окона, должен был быть Гасли. Ехал в темпе лидеров всю гонку
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Rhymmor#
Бред, ничего особенного Перес не показал
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Мадина Уйгурова
Албон, Хюлькенберг или Гасли.
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