Перес признан гонщиком дня по итогам Гран-при Австралии
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Австралии.
Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.
В Мельбурне Сайнс, начинавший гонку с пит-лейн, в итоге сумел прорваться на 5-ю позицию.
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Голосуем за лучшего! Фернандо Алонсо заслуживает этого)
Обосрался он конкретно со вторым рестартом..
Если уж дал один старт с места, давай и второй!!