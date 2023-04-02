Перес признан гонщиком дня по итогам Гран-при Австралии

Пилот « » был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Австралии.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

В Мельбурне Сайнс, начинавший гонку с пит-лейн, в итоге сумел прорваться на 5-ю позицию.

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