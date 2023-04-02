Шарль Леклер о сходе: «Не виню Стролла, это гоночный инцидент»

Пилот « » прокомментировал свой сход с дистанции к Гран-при Австралии.

Леклер не смог продолжить борьбу после того, как в результате контакта с болидом Стролла его вынесло в гравий – инцидент произошел на первом круге гонки.

«Худший за все время старт сезона. Всего шесть или восемь очков – не знаю точно, сколько у нас их. Понятное дело, что я не виню в случившемся . Это был гоночный инцидент», – рассказал Леклер.

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