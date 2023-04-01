Серхио Перес о вылете в первом сегменте: «Не хочу вдаваться в подробности этой проблемы, для нас это того не стоит»

Теги Гран-при Австралии Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии, не став вдаваться в подробности проблемы с болидом, с которой столкнулся в первом сегменте.

«Это был действительно плохой, просто ужасный день. Проблемы возникли еще в третьей практике. Мы думали, что устранили ее, но это оказалось не так. Надеюсь, мы сможем устранить эту проблему в гонке, иначе гоняться в таком состоянии будет крайне сложно.

Не хочу вдаваться в подробности этой проблемы, для нас это того не стоит. Мы должны работать вместе, как одна команда, чтобы справиться и устранить эту проблему. Теперь в гонке важно минимизировать возможный ущерб», – рассказал Перес.

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5 комментариев

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Евгений Потапенко
Если доедет до Строллов, то уже молодец.
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LeChat Ostrowski
Серхио после Джидды просто разочаровывает, что в медиа, что теперь ещё и на трассе. Ему бы подсобраться, а то Хорнер говорит, что Дэн уже в 10-ти минутах от той формы, чтобы сесть в машину..
Его интервью про 2-ую машину в 2021 году вообще фиаско. РБ его перемелет как и всё остальное своей "медиа-машиной"..
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Рнпрл Аари
Ответ Максим Макеев
в австралии это анриал
4 DRS и прямые вполне возможно с учётом преимущества по DRS
+4
0
+4
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Максим Макеев
Ответ Рнпрл Аари
Макс прорвался, теперь ход Чеко, хотя бы в топ 5 заехать должен
в австралии это анриал
+3
0
+3
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Рнпрл Аари
Макс прорвался, теперь ход Чеко, хотя бы в топ 5 заехать должен
0
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