Серхио Перес о вылете в первом сегменте: «Не хочу вдаваться в подробности этой проблемы, для нас это того не стоит»

Пилот « » подвел итоги квалификации к , не став вдаваться в подробности проблемы с болидом, с которой столкнулся в первом сегменте.

«Это был действительно плохой, просто ужасный день. Проблемы возникли еще в третьей практике. Мы думали, что устранили ее, но это оказалось не так. Надеюсь, мы сможем устранить эту проблему в гонке, иначе гоняться в таком состоянии будет крайне сложно.

Не хочу вдаваться в подробности этой проблемы, для нас это того не стоит. Мы должны работать вместе, как одна команда, чтобы справиться и устранить эту проблему. Теперь в гонке важно минимизировать возможный ущерб», – рассказал Перес.

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