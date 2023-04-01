Алекс Албон: «Впереди нас несколько больших игроков, но всех остальных мы смогли опередить. Это удивительно»

Теги Гран-при Австралии Уильямс Формула-1 Александр Албон Авто

Пилот «Уильямса» Алекс Албон подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии, в которой сумел пробиться в третий сегмент.

«Впереди нас несколько больших игроков, но всех остальных мы смогли опередить. Это удивительно.

В Джидде у нас были проблемы с шинами – и машина на самом деле была быстрее, чем могло показаться. И после той гонки мы остались разочарованы, потому что видели, что у нашей машины есть потенциал. Там все хорошо складывалось вплоть до квалификации, где мы просто не смогли «включить» шины, заставить их работать.

На этот уик-энд мы разработали план действий и когда шины работают – у нас все отлично. Мы гладко провели квалификацию, никаких ошибок», – рассказал Албон.

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3 комментария

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ALMANAC
Мастер второго фиолетового сектора
+6
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+6
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Xosrov Namazov
Молоток Алекс.
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Рнпрл Аари
Красавчик дня просто
+6
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+6
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