Алекс Албон: «Впереди нас несколько больших игроков, но всех остальных мы смогли опередить. Это удивительно»

Пилот « » подвел итоги квалификации к , в которой сумел пробиться в третий сегмент.

«Впереди нас несколько больших игроков, но всех остальных мы смогли опередить. Это удивительно.

В Джидде у нас были проблемы с шинами – и машина на самом деле была быстрее, чем могло показаться. И после той гонки мы остались разочарованы, потому что видели, что у нашей машины есть потенциал. Там все хорошо складывалось вплоть до квалификации, где мы просто не смогли «включить» шины, заставить их работать.

На этот уик-энд мы разработали план действий и когда шины работают – у нас все отлично. Мы гладко провели квалификацию, никаких ошибок», – рассказал Албон.

«Ф-1» в Австралии: Ферстаппен на поуле, «Мерседесы» внезапно поехали, Перес вылетел с трассы