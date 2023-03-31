Гельмут Марко: «Более консервативный вариант настроек болида у Переса здесь работает лучше»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Австралии, поделившись мнением о текущем уровне готовности команды.
«Вероятно, нужно сосредоточиться на поиске более стабильного варианта настроек болида. Мы быстры, но машина ведет себя нервно.
Более консервативный вариант настроек болида у Серхио Переса здесь работает лучше. Он быстро освоился.
Оба наших гонщика также продуктивно поработали в дождевых условиях. Таким образом мы, по крайней мере, готовы к любому варианту развития событий», – рассказал Марко.
Экскурсия по «Ф-1» в Австралии: что за город, как там смотрят гонку, чем кормят и развлекают
Комментарии