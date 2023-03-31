Джордж Расселл: «Нужно по максимуму пользоваться своими шансами»

Пилот « » подвел итоги пятничных свободных заездов перед , поделившись мнением о перспективах команды.

«Из-за погоды вторая практика обернулась разочарованием, но в целом мы все равно провели неплохой день. В сравнении с первой практикой мы определенно сделали шаг вперед, что радует. В первой практике я был не очень доволен машиной, во второй же очень доволен.

Да, мы знаем, что как команда находимся не там, где хотелось бы. И знаем, что через пару гонок должны прибавить. Нам просто нужно по максимуму пользоваться своими шансами и постараться провести здесь такой же уик-энд, как в Джидде, где мы смогли выжать из машины больше, чем то, на что она была способна», – рассказал Расселл.

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