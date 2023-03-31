Макс Ферстаппен: «Асфальт очень скользкий, это затрудняет работу шин»

Пилот « » подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

«В целом машина работала неплохо, насколько об этом вообще можно было судить в таких условиях. В конечном счете мы так и не смогли попасть в оптимальное окно настроек, с которыми я бы чувствовал машину под своим контролем. Вечером нужно будет изучить все данные, но я уверен, что все будет нормально.

Асфальт здесь очень скользкий. Как и в прошлом году, сцепление с трассой довольно слабое. Это затрудняет работу шин – в особенности, когда ты пытаешься атаковать сразу после выезда из боксов. А из-за красных флагов (в первой практике) поймать ритм довольно трудно.

Завтра, скорее всего, будет сухая погода. А на сухой трассе здесь очень непросто. Сосредоточимся на этом», – рассказал Ферстаппен.

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