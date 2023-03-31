Льюис Хэмилтон: «Мы не будем соперничать с «Ред Булл». Темпа должно хватить для борьбы за 5-е место»

Теги Гран-при Австралии Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Австралии.

«Утренняя сессия прошла хорошо, а вот дневная уже не очень. Машина в целом работает так же, как и на предыдущих этапах. Утром было лучше.

Мы внесли в настройки машины несколько изменений, они не сработали, вечером мы вернем все обратно. А потом пошел дождь, так что вторая сессия в принципе сложилась не лучшим образом.

Мы не будем соперничать с «Ред Булл». Думаю, нашего темпа может хватить для борьбы за пятое место, как и в предыдущей гонке», – рассказал Хэмилтон.

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1 комментарий

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Nothern Lord
Ну ничего, верим в превозмогание великого чемпиона!
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