Льюис Хэмилтон: «Мы не будем соперничать с «Ред Булл». Темпа должно хватить для борьбы за 5-е место»

Пилот « » подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

«Утренняя сессия прошла хорошо, а вот дневная уже не очень. Машина в целом работает так же, как и на предыдущих этапах. Утром было лучше.

Мы внесли в настройки машины несколько изменений, они не сработали, вечером мы вернем все обратно. А потом пошел дождь, так что вторая сессия в принципе сложилась не лучшим образом.

Мы не будем соперничать с «Ред Булл». Думаю, нашего темпа может хватить для борьбы за пятое место, как и в предыдущей гонке», – рассказал Хэмилтон.

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